A Lyon, bientôt une formation pour les trottinettes électriques

Alors que les accidents de trottinettes électriques se multiplient, un programme national de sensibilisation aux dangers de la route spécifiques pour ces usagers a été lancé. A Lyon, des auto-écoles se montrent déjà intéressées.

Rien que cette semaine, deux femmes ont été blessées dans des accidents de trottinette, à Lyon et à Villefontaine. En juillet, l'hôpital Saint-Joseph-Saint-Luc expliquait avoir accueilli 145 blessés en trottinettes depuis le mois de janvier. Face à la multiplication des accidents de la route impliquant des trottinettes électriques, la marque Circ a décidé de se lancer dans un nouveau filon : la formation des usagers de trottinette électrique aux dangers de la route. Avec le Conseil national des professions de l’automobile (CNPA) et l’Association nationale pour la promotion de l’éducation routière (ANPER), un véritable programme de sensibilisation à l'échelle nationale a ainsi vu le jour.

Des auto-écoles se sont montrées intéressées pour dispenser ces formations à Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux et Annecy. A Lyon, d'après Le Progrès, il s'agit de l'Auto-école des Brotteaux, dans le 6e arrondissement, ainsi que des cinq agences de l'auto-école Conduite Plus que compte l'agglomération lyonnaise. Interrogée par Le Progrès, la directrice de l'Auto-école des Brotteaux évoquait une formation qui coûterait entre 10 et 15 euros.