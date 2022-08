Les orages frappent de plein fouet Lyon et sa région depuis 16 heures ce mercredi 17 août. Alors que Météo France appelle à la vigilance en plaçant le département du Rhône en vigilance orange, les premières perturbations commencent à se faire ressentir dans la région.

Ils étaient attendus. Ils sont bel et bien là. Dès 16 heures ce mercredi 17 août, d'importants orages et de fortes chutes de grêle ont respectivement touché le Rhône et la Loire. Des perturbations sont déjà en cours dans l'ouest lyonnais où plusieurs lignes ferroviaires reliant Saint-Etienne à des communes plus au nord sont coupées.

Mais ce n'est pas tout : la ligne reliant Lyon à Saint-Etienne est également coupée dans les deux sens de circulation. La SNCF déplore un "risque d'effondrement à proximité des voies entre Rive-de-Gier et Givors". Les pompiers sont actuellement sur place. À noter cependant que les trains entre Lyon Perrache et Givors continuent de circuler.

⛈ Un violent orage vient de frapper le nord de l'agglomération de Saint-Étienne avec pluies diluviennes et grêle. Images des inondations à L'Étrat dans la Loire. (via @adskills2) pic.twitter.com/g3SskzOM6O — Météo Express (@MeteoExpress) August 17, 2022

D'autres lignes TER coupées

Sur son compte Twitter, la SNCF TER Auvergne-Rhône-Alpes, a annoncé l'interruption de la ligne reliant Saint-Etienne et Roanne, mais aussi celle entre Saint-Etienne et Boën-sur-Lignon. En cause : les dégâts causés par la grêle empêchant les trains de circuler normalement. "Les équipes se mobilisent sur place", rassurent les TER régionaux.

Plus d'informations à suivre