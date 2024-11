La Métropole de Lyon est repartie de Belgique avec la "Récompense en milieu professionnel", un prix félicitant son engagement en faveur de l'activité physique et sportive au travail.

Une semaine après avoir été récompensée au salon des maires pour ses achats responsables, la Métropole de Lyon de nouveau à l'honneur. À Bruxelles, la vice-président déléguée aux ressources humaines, Zemorda Khelifi, s'est vu remettre un prix lors des #BeActive Awards 2024, dans la catégorie "Récompense en milieu professionnel". Plus concrètement, la collectivité a été récompensée pour ses initiatives en faveur du sport et de l'activité physique au travail, grâce à son Programme équilibre physique et santé (PEPS).

"Ce prix est une reconnaissance européenne de notre engagement pour le bien-être au travail, se réjouit Zemorda Khelifi dans un communiqué. Avec le programme PEPS, nous démontrons que les collectivités territoriales peuvent être des acteurs de premier plan pour promouvoir des modes de vie sains et durables". Ce programme, lancé en septembre 2023, a bénéficié à 1 500 agents de la collectivité. Des séances de sport hebdomadaires et des activités en fonction de leurs besoins sont proposées.

Une dotation de 10 000 euros a également été attribuée à la Métropole. Une somme qui sera investie dans le développement de nouvelles initiatives pour encourager l'activité physique au sein de ses services. Des séances d'Activité physique adaptée (APA) ont aussi été développées pour les agents en situation de handicap ou atteints de maladies chroniques.

