1,7 million d’euros pour créer des îlots sportifs dans la métropole de Lyon 

La Métropole de Lyon fait le choix de créer plusieurs îlots sportifs sur l’ensemble du territoire. Un investissement de 1,7 million d’euros est prévu pour l’ensemble du projet.

Alors que l’accès à une pratique sportive peut s'avérer compliqué, la Métropole de Lyon a décidé, via un appel à projet lancé en septembre 2023, de créer plusieurs îlots sportifs sur l’ensemble du territoire. À terme, une dizaine d’îlots devrait voir le jour pour un investissement global de 1,7 million d’euros.

Jusqu’à 300 000 euros de subvention

Les subventions accordées par la Métropole de Lyon seront estimées entre 50 000 et 300 000 euros, soit "un taux de subventionnement variant de 40 à 60 % des dépenses éligibles retenues", précise la collectivité écologiste. Par ailleurs, les bénéficiaires éligibles sont les communes de la métropole lyonnaise ainsi que les bailleurs sociaux du territoire. "Chaque maître d’ouvrage candidat à la réalisation d’un îlot ne peut déposer qu’une seule demande de financement", indique toutefois la Métropole de Lyon.

Ces futurs îlots sportifs seront pensés autour de cinq grands axes : valoriser toutes les pratiques sportives, l’aménagement pour favoriser la mixité sociale, mieux intégrer les filles dans l’espace public, mettre la médiation au cœur du projet et aider ainsi les associations, et enfin, proposer des espaces ayant des "identités fortes." À titre d’exemple, l’îlot sportif SPOT Ambroise Courtois inauguré jeudi 14 novembre à Vénissieux a bénéficié d’une subvention de 300 000 euros de la Métropole de Lyon, pour un budget total de 708 000 euros. Porté par le bailleur Lyon Métropole Habitat, l’îlot propose sur 5 000 m2 des terrains multisports de basket, de volley et de foot ainsi que des aires de street workout et de jeux pour enfants.