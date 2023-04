A Bron, la nouvelle ligne de bus route de Genas inquiète

La mairie de Bron juge dénonce "l'absence totale de réaction du Sytral et de la Métropole de Lyon" face aux inquiétudes de riverains de la route de Genas.

Le Sytral, présidé par Bruno Bernard, également président de la Métropole de Lyon, souhaite implanter sa première ligne de bus à haut niveau de service (BHNS) qui relierait la Part-Dieu aux 7 chemins, à Bron. Cette ligne, passant par la route de Genas, serait , selon Jérémie Bréaud, le maire (LR) de Bron, "source de conflits".

"Des expropriations de riverains et de commerçants"

En effet, ce projet s'inscrit dans le réaménagement de la route de Genas et modifierait les sens de circulation sur l'axe, supprimerait des places de stationnement et nécessiterait, selon la mairie, de procéder à "des expropriations de riverains et de commerçants". Des transformations importantes donc, pour un mode de transport que Bron juge "beaucoup moins attractif qu'un tramway".

"La circulation de la route de Genas étant déjà difficile, c’est tout un territoire qui verra son quotidien bouleversé par les annonces du SYTRAL et de la Métropole, lesquels n’ont pas jugé bon de concerter la Ville et ses administrés", déplore la mairie, qui en veut pour preuve la création d'un collectif d'habitants et d'une trentaine de commerçants, inquiets quant à l'avenir de l'axe.

La mairie conclut : "Bien conscients de la nécessité de partager la voirie entre tous les usagers, les aménagements proposés ne doivent pas signer la mise à mort de nos commerces de proximité, pourtant chers à l’exécutif écologiste."