A 2 heures de Lyon : journées portes ouvertes au CERN

Le CERN, l'un des plus grands laboratoires de physique des particules au monde situé à Genève, ouvrira ses portes au public du 14 au 15 septembre prochain.

Le CERN organise deux jours de portes ouvertes, du 14 au 15 septembre prochain. Il est l'un des plus grands laboratoires de physique au monde, et se situe à deux heures de Lyon, à Genève. Profitant des travaux d'amélioration et de rénovation effectués sur les accélérateurs de particules du lieu, l'établissement accueillera le public gratuitement. Au programme, visite de ce lieu emblématique de la science contemporaine, mais aussi débats, projections de films et ateliers d'expérimentation.

Inscription sur https://opendays.cern/fr/plan-your-visit