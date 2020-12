67 postes supprimés à la CCI Lyon métropole

La CCI Lyon métropole a annoncé la suppression de 67 postes sur les délégations de Lyon, Saint-Etienne et Roanne d'ici cet été.

Soixante-postes vont être supprimés à la CCI Lyon métropole Saint-Etienne Roanne d'ici cet été. D'après nos confrères du Progrès, 47 postes sont concernés à Lyon, 14 à Saint-Etienne et 6 à Roanne.

La CCI Lyon métropole Saint-Etienne Roanne avait affiché ses objectifs de réduction des effectifs dès sa création, le 1er janvier 2016, par la fusion des CCI de Lyon, de Saint-Etienne Montbrison et de Roanne Loire Nord. Dans une synthèse d'assemblée générale de mars 2016, la nouvelle CCI ainsi créée évoquait une "raréfaction de l'argent public" due à la loi de finances 2016 qui prévoyait une diminution d'environ 40 % des ressources fiscales entre 2015 et 2017.

La CCI avait donc prévenu que sa création "s'accompagnait d'une réduction des charges de fonctionnement et d'une stratégie de développement de nouveaux services financièrement équilibrés." En 2016, elle comptait 518 salariés et un budget de 60 millions d'euros pour accompagner plus de 100 000 entreprises d'après les chiffres communiqués lors de son assemblée générale de mars 2016. D'après Le Progrès, la délégation stéphanoise a depuis perdu 110 postes.