5 millions d'euros pour la basilique de Fourvière

La Fondation Fourvière lance une grande campagne de mécénat pour rénover les extérieurs de la basilique de Fourvière.

5 millions d'euros, c'ets la somme dont à besoin la Fondation Fourvière pour financer les travaux de restauration "autour de la basilique".

Les derniers travaux datent de 2006-2013. Quand, en 2006, la fondation demande à un cabinet d’architectes d’ausculter l’édifice, le constat est terrible : les dégâts sont très nombreux. Conclusion : “Ensemble menaçant et menacé.” Si certains mettent en péril les bâtiments mêmes, ils constituent surtout un danger pour la sécurité des 2 millions de visiteurs annuels.

Les voûtes et les coupoles couvrant la nef sont fragilisées en raison du système d’écoulement des eaux des toitures complètement abîmé et d’un écartement de la charpente des murs de la basilique, les poutres métalliques de la tour de l’Observatoire (photo ci-contre), qui a vocation à accueillir du public pour contempler Lyon, sont alors fortement oxydées et rongées par les infiltrations d’eau, le socle de la statue de la Vierge, dorée à la feuille d’or, se disloque, le mât central de la statue de l’archange saint Michel est victime d’une corrosion galvanique avancée, etc.

7,6 millions d’euros, financé à hauteur de 60% par les collectivités locales, le reste l’étant par les dons des Lyonnais, avaient permis de réaliser les travaux.

Vendredi 7 octobre, la Fondation Fourvière et la Fondation du Patrimoine lancent une grande campagne nationale du mécénat pour de nouveaux travaux de restauration, "très orientés basilique".

Il s'agit notamment de travaux de restauration, d'entretien et de rénovation des quatre tours de la basilique, "vraiment vétustes" et au sujet desquelles la Fondation Fourvière a eu "des alertes pour les sécuriser". 1,7 million d'euros a été fléché sur ce poste.

Les autres travaux concernent, en particulier, la restauration de la chapelle et l'aménagement de la salle du trésor. Coût globale des travaux : 5 millions d'euros.

"La Fondation Fourvière a signé une convention avec la Fondation du Patrimoine qui nous permettra de toucher un mécénat plus large, qui dépassera le mécénat lyonnais, déjà très généreux."

