5 kilos d'ecstasy envoyés par erreur à une Lyonnaise

Elle commande des draps et se retrouve avec... 5kg de cachets d'ecstasy pour une valeur de 80 000€.

C'est l'histoire incroyable de cette Lyonnaise qui a passé sa commande, sur internet, de fourniture pour chambre à coucher.

Lorsque son colis est arrivé ce lundi, elle eu la surprise de découvrir en bonus les sachets de drogues. C'est son fils qui a pris la décision d'appeler la police qui s'est rendue sur place. La marchandise aurait une valeur comprise entre 50 000€ et 80 000€.

Interrogé par France 3, le jeune homme explique pourquoi il a décidé de rendre l'affaire publique : "D'une part pour montrer à la police que nous n'avions pas touché aux sachets dans le colis, histoire de ne pas nous soupçonner de quoique ce soit. Mais aussi pour diffuser l'information au dealer que ça ne sert à rien de venir nous embêter et que leur drogue est entre les mains de la police, pas chez nous. On est des gens honnêtes, on travaille et on a rien à faire dans cette histoire".

La police annonce avoir ouvert une enquête.