3e plus haute tour de Lyon : la première pierre "plantée" pour Silex²

La première pierre de la future tour Silex 2 à Lyon Part-Dieu, a été posée ou plutôt "plantée", par le maire de Lyon Gérard Collomb, ce mercredi 3 avril.

Ce mercredi matin, Gérard Collomb a fait du jardinage. Point de pose de la première pierre pour la nouvelle tour Silex 2 de Lyon Part-Dieu, mais la mise en terre de quelques plantes par le maire de Lyon. Il était accompagné de Christophe Kullmann PDG de Covivio, propriétaire du bâtiment, et de François Pontais directeur projet à Solvay, première entreprise à s’y implanter. Cet acte symbolique officialise le lancement des travaux de la tour de bureau Silex 2, fruit de la rénovation de la tour EDF.

Recylage

La façade a été complètement démontée et l’intérieur du bâtiment désamianté. "Il était important de régénérer cette tour des années 70 appartenant au patrimoine lyonnais", explique Antoine Durand, l’un des deux architectes du projet. Ce dernier évoque : "un recyclage du bâtiment d’origine". Ce geste de la "première plante" fait également écho à une volonté de mettre en avant le respect de l’environnement de Silex 2. Ainsi, une partie des 1700 m² de terrasses sera consacrée à l’agriculture urbaine.

166 millions d’euros

Au-delà de la simple rénovation, le projet est aussi agrandissement. Une charpente médiatique sera ajoutée à la tour EDF, faisant de celle-ci la troisième plus haute tour de Lyon, culminant ainsi à 130 mètres. À l’issue des travaux, début 2021, ce sont 31 000 m² de bureau qui vont être créés, pouvant accueillir 2 500 personnes pour un budget total de 166 millions d’euros.

Faire redescendre la Part-Dieu

Pour Gérard Collomb, cette tour ouverte directement sur la rue s’inscrit dans une volonté plus générale de "faire redescendre la Part-Dieu au niveau du sol". Le maire estime nécessaire de faire de la Part-Dieu "un espace plus végétalisé, un quartier où on se sent bien, un lieu où l’on vient se promener, prendre un verre". Depuis 2010 et la mise en place de la mission Part-Dieu l’ambition affichée par Lyon est de faire du "deuxième quartier d’affaires de France", "un lieu de vie, un lieu ouvert sur l’espace urbain et ses habitants".