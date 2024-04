Météo : entre deux et trois semaines de pluie ce dimanche à Lyon

Le déluge s'invite à Lyon ce dimanche 28 avril. Il pourrait tomber entre 40 et 50mm de pluie en 24h. Le thermomètre affiche des températures plus fraiches.

"C'est une journée particulièrement médiocre qui nous attend", annonce Météo France. Effectivement, il faudra sortir les parapluies ou bien rester au sec puisque le ciel lyonnais sera accompagné de pluies continues ce dimanche. Il devrait tomber entre deux et trois semaines de précipitations en seulement 24h. "Le cumul pourrait être conséquent, de quoi attendre 40 à 50mm d'ici cette nuit !"

Les chutes de pluies seront accompagnées par un temps plus frais, conséquent à une baisse des températures. Le mercure oscillera entre 12 et 13°C ce matin et dans l'après-midi, avant de chuter légèrement à 11°C dans la soirée et la nuit.

Les pluies abondantes sont confirmées pour demain dimanche. En 24h, il tombera entre 2 et 3 semaines de pluie ! Du ruissellement est possible localement ! — Lyon Météo (@LyonMeteo69) April 27, 2024

