21e jour de confinement à Lyon : les informations en direct ce 6 avril

La troisième semaine de confinement s'achève à Lyon, après un week-end marqué par un relâchement dans le respect des mesures de distanciation sociale. Le nombre de personnes hospitalisées à cause du coronavirus COVID-19 continue de progresser dans la région. Suivez les dernières informations en direct ce 6 avril.

21e jour de confinement à Lyon, mardi la ville entrera dans sa quatrième semaine de mise à l'arrêt. Ce week-end, les Lyonnais étaient plus présents dans les rues, pourtant l'épidémie n'est pas encore terminée. Depuis ce lundi, l'attestation dérogatoire de déplacement est disponible au format numérique (voir ici)

Le nombre de personnes hospitalisées à cause du coronavirus COVID-19 continue de s'approcher de la barre des 3000 dans la région, une personne sur quatre est en réanimation. Depuis le début de la pandémie, on dénombre 508 décès hospitaliers en Auvergne-Rhône-Alpes, 270 dans les EHPAD. La situation cette semaine sera attentivement scrutée pour savoir si la région est dans le pic épidémique, tandis que la question du port du masque se fait de plus en plus prégnante.

Suivez les dernières informations en direct via notre live ci-dessous.