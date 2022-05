2010 - 2020 : l'agglomération lyonnaise en chiffres

Croissance démographique, emploi, prix de l’immobilier, artificialisation des sols… Tout savoir sur l’évolution de Lyon et de son agglomération sur la dernière décennie.

Il y a quelques semaines à été lancée la révision du Scot de l’agglomération lyonnaise, document essentiel qui fixe des orientations en matière d’organisation de l’espace et d’urbanisme, d’habitat, de mobilité, d’aménagement commercial, d’environnement, etc., pour un territoire de 756 km2, composé de 74 communes et 1,48 million d'habitants.

Cette révision pour les 20 ans à venir a été l’occasion de réaliser un diagnostic de l’évolution l’agglomération lyonnaise sur la dernière décennie.

2010 - 2020

L'évolution de l'agglomération lyonnaise en chiffres

150 000 habitants supplémentaires entre 2010 et 2019

dont 80% d'espaces agricoles

hectares d'espaces naturels et agricoles consommés par l'urbanisation entre 2010 et 2020 dont 80% d'espaces agricoles - 9% de gaz à effet de serre entre 1990 et 2018

(source : Sepal, syndicat mixte d'études et de programmation de l'agglomération lyonnaise, assure le suivi et la mise en oeuvre du Scot.)