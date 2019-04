1500 lycéens ont défilé pour le climat à Lyon

Le cortège des lycéens et collégiens pour le climat à Lyon, le 15 mars. (ET/Lyon Capitale)

Après le succès de la manifestations internationale du mois dernier, qui avait vu 15.000 jeunes descendre dans la rue pour protester contre le changement climatique, ils étaient à nouveau 1500 à battre le pavé ce vendredi.

Avant un 22e samedi jaune (lire ici), nouveau vendredi vert pour les lycéens. Ils étaient 1500 à manifester ce vendredi, entre Rhône et Saône, à l'appel de mouvement Youth for Climate Lyon (Jeunesse pour le climat, en français). Bien moins que les 15.000 manifestants recensés le 15 mars dernier, pour ce qui était une journée internationale de mobilisation (lire ici).

Le cortège est parti de la place de la Comédie en début d'après-midi, pour rallier, dans le calme, l'hôtel de région. Entretemps, les lycéens se sont arrêtés devant plusieurs enseignes "particulièrement polluantes". Les magasins Starbucks, pour ses gobelets non recyclables, et McDonalds, pour son utilisation massive d'emballages, de la rue de la République étaient particulièrement ciblés. "Les démonstrations du jour visaient notamment à dénoncer la pollution et l'évasion fiscale !", a précisé le mouvement.