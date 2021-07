Le feu d'artifice, ce mercredi soir à 22h30, est bien maintenu à Lyon. Il sera tiré, comme d'habitude, de la colline de Fourvière. En revanche, en raison des récentes annonces du président de la République, la ville de Lyon et la Préfecture du Rhône ont décidé d'annuler les 3 bals populaires prévus le long des quais de Saône.

Le feu d’artifice 2021 sera de grande hauteur (entre 40 et 150 mètres), "pour pouvoir être vu de loin par le plus grand nombre", explique la ville de Lyon. Il commencera à 22h30 et durera 23 minutes.

Le défilé et les animations prévus pendant la journée place Bellecour sont eux aussi maintenus. "Il est conseillé d’éviter les rassemblements. Le port du masque et la distanciation sociale seront obligatoires dans toute la zone", précise la ville de Lyon.

Des précisions sur le feu d'artifice "arc-en-ciel"

Pour le feu d'artifice du 14 juillet, annulé en 2020 en raison de la crise sanitaire, la ville de Lyon souhaite donner un message d'espoir à partir de la thématique "le soleil après la pluie". Le spectacle se déclinera en sept tableaux de deux minutes dédiés à une couleur de l'arc-en-ciel et à leur représentation symbolique (le rouge pour la passion ou la colère, le bleu "pour un tableau plus calme et apaisé", etc.). Des couleurs qui ne sont pas sans faire penser au symbole multicolore de la communauté LGBT. Toutefois, contactée par Lyon Capitale, la ville de Lyon affirme que "ce n'est pas du tout une référence à la communauté LGBT, mais plutôt à l'espoir d'après pandémie". Avant de préciser que ce n'était "pas non plus l'intention de l'artificier". Le bouquet final consistera quant à lui en une "pluie d'or, pour symboliser le retour du soleil et de la joie".

