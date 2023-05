14 000 "paires de baskets" réunies pour Courir pour elles

Au parc de Parilly à Bron, 14 000 personnes ont participé dimanche 14 mai à la course organisée par l’association Courir pour elles.

Pour sa 14ème édition, Courir pour elles a rassemblé 14 000 “paires de baskets”. Dimanche 14 mai, l'association de lutte contre les cancers féminins organisait une nouvelle course au profit des femmes hospitalisées et en prévention des cancers, avec un focus sur la pratique d’une activité physique régulière. Pour Sophie Moreau, présidente de Courir pour elles, cette 14e édition se traduit par un “bilan plus que positif”.

Mions et Bron sur les starting-blocks

Cette année l’événement Courir pour elles a connu une recrudescence de jeunes bénévoles masculins. Selon Sophie Moreau, ces nouveaux bénévoles viennent renforcer les rangs des plus anciens qui étaient moins nombreux car “intimidés par les rassemblements de participants après le confinement”. Cette édition a également été marquée par la participation de nombreuses villes de la métropole.

Les villes de Mions ou de Bron ont ainsi rassemblé beaucoup de participants avec "deux bus remplis pour la ville de Mions". Ces aides de la part des villes de la métropole représentent beaucoup : “Voir autant de soutien, explique Sophie Moreau, c’est important car il y a de plus en plus de travail à faire pour lutter contre les cancers féminins“.

"Ces loubards ont gâché le départ qui devait être festif" Sophie Moreau, présidente de l'association Courir POUR ELLES.

Perturbé tout d’abord par le mauvais temps, dissipé au fil de l'épreuve, le vol de huit enceintes a aussi terni cette journée. Placées sur la grille de départ, elles permettaient de diffuser de la musique et d’annoncer le départ de la course. Pour Sophie Moreau, présidente de Courir pour elles, les “loubards” à l’origine du vol ont “gâché le départ qui devait être festif”. Le vol aurait eu lieu dans la nuit de samedi à dimanche.