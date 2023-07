10 départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance jaune aux orages

Lyon et le Rhône sont désormais placés en vigilance orange aux orages ce jeudi 22 juin. (Crédit de Romain Weber d’un orage sur Lyon le 3 juin)

Ce mercredi, dix départements d'Auvergne-Rhône-Alpes sont toujours en vigilance jaune aux orages.

Après une soirée et une nuit agitée dans les départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes, placés en vigilance orange, Météo-France revoit sa vigilance à la baisse ce mercredi matin.

A l'exception du Cantal et de l'Allier, l'intégralité des départements de la région sont placés en vigilance jaune aux orages. Dans le Rhône et à Lyon, ces orages sont attendus pour la fin de journée, ils devraient se poursuivre toute la soirée et dans la nuit.

A noter que l'Isère, la Drôme, l'Ardèche sont toujours placés en vigilance jaune canicule.