10 ans de Lyon 1950 : un autre supporter arrêté pour craquage de fumigène

Un homme de 27 ans a été arrêté jeudi pour avoir utilisé un fumigène pour les 10 ans du groupe de supporters Lyon 1950 le 23 novembre lors de la rencontre entre l'OL et l'OGC Nice.

Jeudi, un nouveau supporter de l'OL a été arrêté pour usage de fumigène dans le Parc OL. Cet homme de 27 ans a été identifié après utilisation des caméras du stade. Le supporter interpellé a été placé en garde à vue, et a reconnu les faits. Il a été laissé libre avec une composition pénale le 19 mars prochain.

Le 23 novembre dernier, lors de la première mi-temps du match entre l'OL et l'OGC Nice le groupe de supporters Lyon 1950 pour fêter ses 10 ans avait craqué de nombreux fumigènes. À l'époque, six personnes avaient été interpellées et interdites de stade. Depuis un autre homme de 18 ans a fait l'objet d'un rappel à la loi pour utilisation de fumigènes.