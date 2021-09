La "Meilleure pâtissière 2021" de France travaille à Megève

Aurélie Collomb-Clerc, du restaurant trois étoiles Flocons de Sel (Megève), a été consacrée par ses pairs du titre de Meilleur pâtissier de l'année 2021.

La plus belle récompense est sans conteste la reconnaissance de ses pairs. C'est ce qui vient d'arriver à Aurélie Collomb-Clerc, du restaurant Flocons de Sel, trois étoiles à Megève (Haute-Savoie). Lundi 20 septembre, au sein du Pavillon Gabriel, à Paris, tous les acteurs de la gastronomie française étaient réunis, à l'occasion de la 35e édition des Trophées Le Chef, pour découvrir quelles étaient les personnalités – chefs, pâtissiers, sommeliers et directeurs de salle – qui avaient marqué l’année 2021.

La jeune responsable de la pâtisserie du restaurant d'Emmanuel Renaut (MOF 2004 et trois étoiles Michelin depuis 2012) a été élu meilleure pâtissière de l'année 2021.

Le prestigieux trophée résulte du vote des professionnels présents dans le guide Michelin à l'appel du magazine Le Chef pour celui qui aura "le mieux représenté la profession durant l'année 2021".

De sciences politiques à la pâtisserie

Native de Manigod en Haute-Savoie, Aurélie Collomb-Clerc se passionne pour la pâtisserie depuis son plus jeune âge et se souvient encore des kougelhofs qu’elle réalisait avec sa grand-mère. À l’époque, elle s’oriente vers un parcours généraliste, obtient un bac littéraire et s’inscrit en faculté de Droit et Science Politique. Rattrapée par la passion de la pâtisserie, elle poursuit ses études avec un CAP Pâtissier, Chocolatier, une mention complémentaire en desserts de restaurant et un BTM Pâtissier, obtenu en 2015. La même année, elle remporte en équipe le Championnat de France des Arts Gourmands. Aurélie Collomb-Clerc débute sa carrière au Château des Avenières (Haute-Savoie) aux côtés du chef pâtissier Cédric Perret. En 2016, la jeune femme intègre Flocons de Sel, restaurant triplement étoilé du chef Emmanuel Renaut, et prend la place de cheffe de partie pâtisserie. Un an après, elle est promue au poste de cheffe pâtissière.

La nature des Alpes dans une assiette à dessert

Extrait du magazine d'Emmanuel Renaut : "Il en faut du savoir-faire pour mettre la nature des Alpes dans une assiette à dessert. Enthousiaste, minutieuse, et passionnée plus que de raison, Aurélie Collomb-Clerc a l’intuition de ceux pour qui le juste goût est une évidence. Les bons accords, des textures bien pensées, la légèreté d’un dessert qui sait faire oublier le sucre, et toute la générosité de la montagne dans une seule cuillère : les créations d’Aurélie réussissent haut la main le pari. La preuve avec cette recette de mousse à la reine des prés, meringues et fruits de montagne, légère comme un nuage. On adore ces petites meringues croquantes cachées dans la mousse et ce jeu de textures au goût d’encore."