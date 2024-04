Restaurant. Monsieur Kim, K de force majeure à Lyon

Une nouvelle table coréenne pur jus, au seuil de la montée du Gourguillon, dans le Vieux-Lyon.

Il y a d’abord eu la déferlante K-pop, la musique étant un vecteur facilement accessible au plus grand nombre. Ces derniers mois, le dakgangjeong (poulet frit), le bibimbap (bol de riz garni), le kimbap (rouleau de riz aux légumes) et les dalgonas (sucreries décorées) se sont invités à table. Encore inconnue à Lyon il y a trois ou quatre ans, la K-food, abrégé sonore et accrocheur de la gastronomie coréenne, déferle aujourd’hui au pays du saucisson et de la quenelle. Intra-muros, on compte une dizaine de restaurants coréens (Bap, Le goût de Kyun, Matzip, Ogam ou Sinabro, créé par Younghoon Lee, le chef étoilé du restaurant Le Passe Temps, dans le 6e), dont la moitié a ouvert très récemment, tirée par l’ouverture remarquée de Chikin Bang au printemps 2023, en Presqu’île, avec sa reconstitution d’une venelle coréenne de Séoul rue Neuve (1er).

La K-food a tellement le vent en poupe (et ce n’est qu’un début, nous explique-t-on) que la Corée du Sud (cela va de soi) sera l’une des cinq destinations culinaires mises à l’honneur lors du prochain Lyon Street Food Festival (13-16 juin).