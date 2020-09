Restaurant à Lyon Le Cercle Rouge : carré magique

Une géométrie culinaire hyper réjouissante sous influence exotique léchée.

“Quand des hommes, même s’ils l’ignorent, doivent se retrouver un jour, tout peut arriver à chacun d’entre eux et ils peuvent suivre des chemins divergents. Au jour dit, inéluctablement, ils seront réunis dans le cercle rouge.”

À la différence de Delon et Bourvil, le gangster et le commissaire sombres et solitaires du polar melvillien Le Cercle rouge, Florent El Sair est un converti en prise avec son destin (il a débuté dans le commerce, a vadrouillé de Shanghai à Genève en passant par le Qatar et les Bahamas).