Qui est Marie-Victorine, la candidate lyonnaise de Top Chef ?

Âgée de 26 ans, elle vient de reprendre le restaurant familial Le Mercière. Marie-Victorine Manoa est l'une des cinq candidates de l'émission culinaire Top Chef diffusée sur M6.

Du haut de ses 26 ans, elle a repris il y a peu le mythique Le Mercière. Marie-Victorine Manoa a succédé à son père, Jean-Louis Manoa, dans le restaurant installé depuis des lustres dans la rue des affamés, autrefois malfamée. En reprenant l'affaire familiale, elle hérite aussi d'une carte, de plats bien lyonnais, roboratifs à souhait. Elle traîne dans les cuisines depuis toute petite. Grandit entre les pâtes aux truffes et au foie gras et les filets de bœuf crème et morilles. Un goût des plats simples qui la marque. “Il est important pour moi qu’une assiette soit délicieuse avant d’être jolie”, assure-t-elle. L'antipode d'un Top Chef et ses mantras des fourneaux modernes : “gourmand”, “textures”, “volume”,“revisites”, “sublimation” ou encore son “yuzu” à toutes les sauces.

Elle décide tout de même de suivre une formation classique auprès de l'Institut Paul Bocuse. Puis quitte Lyon pour de grands établissements au Danemark (Noma ancien numero 1 du World 50 Best Restaurant en 2014), au Brésil (Dom Restaurante**) et à New York. Une odyssée qui la ramène irrémédiablement vers son Ithaque entre Rhône et Saône. Elle y revient avec une maîtrise technique et une inspiration plus aiguisée. C’est cette cuisine au carrefour de modernité et tradition qu’elle va défendre lors de cette dixième saison de l’émission culinaire la plus suivie de France qui attire plus de 3 millions de téléspectateurs.