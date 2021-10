La Liste contre The Wrold's Best 50 Restaurants

Il y a quelques années,Andréa Petrini, le chairman France de Th World's 50 Best Restaurants expliquait à Lyon Capitale : "le 50 Best, c'est une image du resto qui a été le plus dynamique, qui a le plus fait parler de lui dans l'année. Pour le dire autrement, le 50 Best, c'est une photographie à un instant de ce qui se passe dans les cuisines de la planète".

Quant à La Liste, elle est le résultat d’un algorithme unique. Souvent désigné comme "le classement des classements", sa méthode repose sur un algorithme intégrant et pondérant près de 900 sources internationales. Selon les pays, ces sources peuvent être des notes et classements des guides gastronomiques reconnus, mais également les avis de la presse internationale, nationale et régionale, ainsi que la satisfaction clients. En 2021, l’algorithme a calculé de nouvelles notes pour les 1 000 restaurants du classement, en appliquant une pondération pour prendre en compte les engagements concrets des établissements en matière de responsabilité environnementale et sociale, développement durable et équité.