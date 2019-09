Les 46 meilleurs vins près de Lyon selon Bettane + Desseauve

C'est certainement le tandem le plus français le plus connu de la profession, arpentant les vignobles français depuis plus de trente ans. Leur guide des vins annuel, bettane + desseauve 2020, vient de sortir. Lyon Capitale vous livre le palmarès en Beaujolais, Bourgogne, Savoie et vallée du Rhône.

Un pavé de 959 pages, 2 500 domaines, maisons et châteaux passés au crible, plus de 4 000 vins bio... et 46 domaines de la région viticole qui flanquent Lyon.

Domaines de l'année (5)

Domaine du Château de Meursault, meursault

Romain Duvernay, vallée du Rhône

La Janasse, châteauneuf-du-pape

Domaine Bruno Lorenzon, mercurey

Domaine Jacques Prieur, bourgogne

Les coups de coeur inconditionnels

Beaujolais (5)

David Large

Jules Desjourneys

Rémy Dufaitre

Georges Duboeuf

Château des Jacques

Bourgogne (20)

Domaine Coche-Dury, meursault

Domaine Yves Giroux et fils, pouilly-fuissé

Louis Latour, bourgogne

Domaine Dubreuil-Janthal, rully

Domaine Olivier Morin, chablis

Domaine de la Jobeline, pouilly-fuissé

Château de Chamirey, mercurey

Domaine Etienne Sauzet, puligny-montrachet

Domaine Bertagna, côte-de-nuits

Domaine Jean-Claude Bessin, chablis

Domaine Chevrot, maranges

Samuel Billaud, chablis

Frédéric Weber, Bouchard Père et fils

Domaine Bertrand Bachelet, maranges

Domaine Brigitte Berthelemot, monthélie

Domaine Chopin et Fils, nuits-saint-georges

Domaine Roland Lavantureux, chablis

Domaine Pascal Renaud, pouilly-fuissé

Domaine Guerrin et fils, pouilly-fuissé

Domaine Gondard-Perrin, viré-clissé

Vallée du Rhône (13)

Domaine des Bosques, gigondas

Dopmaine Féraud et fils, châteauneuf-du-pape

Domaine Pique-Basse, roaix

Domaine les Sibu, sablet

Domaine Martinelle, ventoux

Château la Nerthe, châteauneuf-du-pape

Domaine Montirius, Rhône sud

Domaine Michel Gassiera, costières-de-nîmes

Cave de Tain, Rhône nord

Château la Gardine, châteauneuf-du-pape

Pierre-Jean Villa, côte-rôtie et consorts

Rhonea, vallée du Rhône

Dauvergne et Ranvier, vallée du Rhône

Savoie (3)

Louis Magnin, Savoie

Domaine la Combe des Grand'Vignes, Savoie

Domaine Masson, Savoie