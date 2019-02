Grandes maisons de Lyon : Vianey a la pêche

Jean-Luc Vianey et ses poissons © Claudine Sauvinet (montage LC)

L’une des trois dernières poissonneries sédentaires de Lyon est tenue par Jean-Luc Vianey, représentant de la deuxième génération. L’unique – et historique – poissonnier Meilleur Ouvrier de France de la ville vient d’ouvrir un comptoir au Grand Hôtel-Dieu.

Les steaks de Diana

Il vous reste 83 % de l'article à lire.

Article réservé à nos abonnés. Connectez vous si vous êtes abonnés

OU

Abonnez-vous

“Vous avez vu mes bouquets ? Et mes homards ? Tout ce petit monde vient de Normandie, du bateau Le Matinal. Dans quelques jours, je leur mettrai des copines : de jolies langoustines pêchées au casier par un petit bateau écossais.” Jean-Luc Vianey zieute son vivier – “de 1 200 litres” – comme un enfant ouvre ses paquets de Noël, avec les yeux qui brillent. Ce vivier, il en “rêvait” depuis ses 17 ans, à l’époque où son père avait une concession aux halles de Lyon, bien avant qu’elles ne prennent le nom du Pape de la gastronomie. Depuis le 19 décembre dernier, le seul poissonnier lyonnais auréolé du col bleu-blanc-rouge de Meilleur Ouvrier de France est de retour aux halles. Mais celles du Grand Hôtel-Dieu, comme un “clin d’œil à l’histoire familiale”. La poissonnerie historique tient bon sur son rocher de la Croix-Rousse, mais Jean-Luc Vianey nage désormais le plus clair de son temps en bord de Rhône, côté Soufflot et ses pierres de taille blanche des monts d’Or. Le lieu en impose, avec ses cinq siècles d’architecture.