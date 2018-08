Cuisine : “Lyon ne résonne pas beaucoup à l’étranger” (Petrini)

Entretien avec le journaliste italien – vivant entre deux avions à la Croix-Rousse – Andrea Petrini, critique culinaire proclamé “God of food” par les magazines Vogue et Time, ancien chairman pour la France du World’s 50 Best Restaurants et impresario du collectif de chefs avant-gardistes Gelinaz !

Il vous reste 69 % de l'article à lire.

Article réservé à nos abonnés. Connectez vous si vous êtes abonnés

OU

Abonnez-vous

Quand on te pose la question “Ah, tu habites en France, à Paris ?” et que tu réponds “Non, à Lyon”, certaines personnes te disent : “Ah oui, la capitale mondiale de la gastronomie !” C’est complètement con, c’est ce qu’on disait après-guerre. Le premier réflexe, c’est ça et Paul Bocuse. Immédiatement après, on te sort du chapeau melon une image classique, assez standardisée, conforme et iconographiée de Lyon. À côté, pour ceux un peu intéressés par la cuisine, il y a un autre Lyon. Le Lyon qui est à 1h50 de Paris, le Lyon qui est une plate-forme pour découvrir les vignobles, le Lyon qui bouge, avec des restos comme feu Café Sillon, La Bijouterie, Les Apothicaires, L’Ébauche, Substrat, Le Bistrot du Potager, etc. Mais, globalement, Lyon ne résonne pas beaucoup à l’étranger.