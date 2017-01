Le FN perd son groupe à la métropole sur fond de divisions internes

À quelques jours du lancement de la campagne de Marine Le Pen à Lyon, le Front national local affiche ses divisions. Le parti frontiste a perdu son groupe à la métropole, ses deux élus n’arrivant pas à travailler ensemble.

© Tim Douet Christophe Boudot, à la préfecture le 6/12/15.

Le week-end des 4 et 5 février, Marine Le Pen sera à Lyon pour lancer officiellement sa campagne présidentielle. Ces deux jours doivent montrer que le FN est capable de briser le plafond de verre auquel il se heurte depuis toujours. En choisissant Lyon comme première étape de sa conquête du pouvoir, Marine Le Pen n'a pas fait le choix le plus évident. La fédération frontiste du Rhône traverse en effet depuis près d'un an une zone de turbulences, liée notamment à la personne de Christophe Boudot, le leader local du parti frontiste. Et le dernier épisode en date tombe au plus mauvais moment pour Marine Le Pen. Le groupe FN à la métropole va être dissous. Composé de deux membres – Christophe Boudot, élu lyonnais, et Michel Casola, élu de Villeurbanne –, il vient d'exploser après la démission de Michel Casola. Car à la métropole de Lyon, le règlement intérieur prévoit qu'il faut un minimum de deux élus pour former un groupe politique.

Absentéisme

Avec cette dissolution, le parti perd une tribune mais aussi un collaborateur alors que le FN a besoin de permanents politiques pour assurer son développement. "Avec Christophe Boudot, on ne se parle pas. A Villeurbanne, nous travaillons en équipe pour préparer les conseils municipaux. A la métropole, je travaille tout seul. Je ne fais rien avec Christophe Boudot", avance Michel Casola pour expliquer sa décision de quitter le groupe FN et ainsi de le dissoudre.

Michel Casola pointe aussi l'absentéisme de Christophe Boudot, par ailleurs président du groupe FN au conseil régional, conseiller municipal à Lyon et assistant parlementaire de l'eurodéputé Bruno Gollnisch. Contacté, Christophe Boudot a refusé de répondre à nos questions. Depuis les municipales de 2014, le FN éprouve de nombreuses difficultés avec ses élus : un tiers ont démissionné.

