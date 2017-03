Le centriste Ch.Geourjon fait savoir qu'il ne parraine personne

Tandis qu'un accord entre le parti Les Républicains et l'UDI a été signé entre François Fillon et Jean-Christophe Lagarde, le conseiller municipal et métropolitain Christophe Geourjon, candidat investi par l'UDI aux législatives, communique sa décision de "ne parrainer aucun candidat à la présidentielle".

Si l'élu indique qu'il votera lors de cette élection pour "lutter contre les extrêmes et leurs discours de stigmatisation et de haine" et que "le projet d'alternance construit par l'UDI et LR est le seul capable de redresser notre pays", Christophe Geourjon considère également que "notre pays, après avoir eu un président hyperactif puis un président "normal", n'a besoin ni d'un sauveur, ni d'un gourou". C'est ainsi qu'il explique sa décision de ne parrainer aucun candidat à l'élection présidentielle. Le conseiller municipal du 7e arrondissement indique refuser "que l'avenir de 65 millions de Français dépende de la guerre d'ego et de communication d'une dizaine de candidats et candidates à l'élection présidentielle".