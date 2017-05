Gérard Collomb abandonne la mairie de Lyon et la métropole

Lors de la passation de pouvoir, place Beauvau, Gérard Collomb, nouveau ministre de l'Intérieur, a annoncé qu'il allait laisser ses mandats locaux pour se consacrer à son rôle de premier flic de France et de numéro 2 du gouvernement : "C'est avec un pincement au cœur que je vais abandonner mes mandats à Lyon".

© Tim Douet

Sa nomination au poste de ministre de l’Intérieur laissait penser qu’il quitterait ses fonctions de maire de Lyon et président de la Métropole. Gérard Collomb vient de le confirmer lors de la passation de pouvoir avec Matthias Fekl. "Je ne vous cacherais pas que c’est avec un petit pincement de coeur que je vais abandonner les fonctions de maire de Lyon et de président de la métropole. Depuis 15 ans, j’y avais mis toute mon âme et mon énergie", a déclaré le maire de Lyon. Selon nos informations, il lâchera ses deux mandats à l’issue des élections législatives. Pascal Blache, le maire du 6e arrondissement s’est déjà présenté comme un possible successeur du maire de Lyon a la métropole en souhaitant "une solide recomposition de son exécutif supposera un acte d’intelligence collective, en dépassant les clivages politiques classiques". "Personnellement je suis prêt à œuvrer dans ce sens", a-t-il conclu. Un conseil de la métropole aura lieu ce lundi. Aucun vote ne devrait être à l’ordre du jour pour désigner le nouveau président.