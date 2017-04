Plus de 2 kg d'héroïne saisis à Lyon, deux personnes arrêtées

Deux hommes ont été interpellés, soupçonnés de trafic de drogue entre Lyon et la Suisse.

DR Photo d'illustration

Un ressortissant albanais résidant à Lyon 3e et son complice ont été arrêtés par la police, le 3 avril, en possession de plus de 100 kg de produits de coupe, rapporte Le Progrès. À leurs adresses lyonnaises, les enquêteurs ont découvert d'autres substances : au total, plus de 2 kg d'héroïne et 200 kg de produits de coupe.

C'est l'aboutissement d'une enquête de plusieurs semaines, qui a mis au jour un trafic durant depuis plus de six mois. Des toxicomanes avaient été chargés de transporter de la marchandise, notamment vers Saint-Etienne, en échange de drogue ou de francs suisses. La Suisse, justement, devait être la destination de l'héroïne saisie. Les deux hommes interpellés ont été placés en détention à Corbas.