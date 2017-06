Fête de la musique : un programme haut en couleur

L’été est enfin de retour et rien de tel pour fêter l’évènement qu’une journée chargée en concerts, animations. Ce mercredi 21 juin, amateurs et artistes viendront offrir au public leurs prestations aux quatre coins de la ville.

© Blaise Adilon CNSMD de Lyon.

Poésie et musique latine

Ce mercredi, le quartier de la Croix-Rousse offrira aux visiteurs l’opportunité de découvrir de nouveaux talents. Au centre Hospitalier, Phel se produira seul sur scène avec sa guitare pour faire partager ses textes. Un moment de poésie à partager en famille à 19h. Par la suite, le groupe Pim P’pa Mood, montera sur scène pour faire voyager le public, direction l’Amérique latine.

Plus d’infos : 19h à 21h - Hôpital de la Croix-Rousse , 103 Grande rue de la Croix-Rousse 69004 Lyon - Gratuit

Musique du monde

A partir de 17h30, danseurs, chanteurs, professionnels de hip-hop et de musiques du monde viendront partager leur savoir-faire et leur talent à Saint-Cyr-au-Monts-d’Or. Le rendez-vous est donné à la Fresque du Vergoin pour célébrer cette fête de la musique avec Mulatic All Star, Lao Ze et 69 Invasion.

Plus d’infos : 17h30 à 20h30 - 7 Rue Albert Falsan, 69450 Lyon - Gratuit

La chanson française fait son grand retour

La bibliothèque Saint-Rambert accueillera le chanteur Jean-Christophe Lacroix qui puise son inspiration au sein de la chanson française comme Brassens, Brel, Gainsbourg, Renaud, Cabrel, etc.

Plus d’infos : 18h à 19h - 3 Place Bernard Schönberg, 69009 Lyon - Gratuit

Electro en plein air

Le 9e arrondissement accueillera des artistes DJ, rappeurs, d’oriental Dub etc. Tous seront réunis au sein du “Street Art No Soucy” au Square Roquette dès 14h. Au programme, slam, beatbox et rap. La compagnie de danse TEKKEN Vaise sera également de la fête. De quoi satisfaire les goûts de chacun avec une palette de styles musicaux et artistiques.

Plus d’infos : 14h à 22h30 - Square Roquette Rue Roquette, 69009 Lyon - Gratuit

Musique engagée

La médiathèque de Vaise accueillera quant à elle, le collectif féminin Ylissa Maloya qui invite le public à la découverte du Maloya un style musical tout droit venu de la Réunion. Originaires de divers horizons géographiques et sonores, ces membres souhaitent défendre l’image de la femme grâce à ses chansons engagées. Elles désirent notamment montrer que les percussions au sein des musiques traditionnelles ne sont pas uniquement réservées aux hommes.

Plus d’infos : Dès 18h - Médiathèque de Vaise Place Valmy, 69009 Lyon - Gratuit

Ensemble orchestral

Cette année encore, l’ensemble orchestral du 9e arrondissement se produira sur le parvis de la mairie. Comme tous les ans, ils interpréteront ainsi plusieurs chants dès 19h. Avis aux amateurs de musique classique !

Plus d’infos : Dès 19h - 6 Place du Marché, 69009 Lyon - Gratuit

À la découverte du Dub

Cette année, le 4e arrondissement accueillera des festivités tournées autour du genre musical du Dub. C’est donc tout naturellement que le sound system lyonnais “Dub Addict” sera présent pour l’événement. Composé de cinq artistes : Anti by-pass, Pilah, Nineteen Dub, Fabasstone, Dub Sheperds, ils présenteront ainsi leur travail dès 16h.

Plus d’infos : 16h à minuit - Parc de la Cerisaie 25 rue Chazière, 69004 Lyon - Gratuit

Scènes ouvertes de Rap

À la maison des associations dans le 4e arrondissement, le hip-hop et le rap seront mis à l’honneur. Parmi les artistes ayant fait le déplacement, DJ set Snake crew, le NSO (groupe hip-hop de la Croix rousse). En plus de ces prestations, un bar sera installé au profit des projets du secteur jeune du Centre Social Croix rousse.

Plus d’infos : 18h à 21h - Maison des associations 28 rue Denfert-Rochereau, 69004 Lyon - Gratuit

La voix des enfants

Lily Luca est une jeune artiste lyonnaise au projet un peu loufoque. Après avoir récolté des mots écrits par des enfants, la jeune femme a décidé de les mettre en musique. Ces chansons reflètent donc l’expression d’un monde vu au travers du regard des enfants. Une artiste locale et singulière qui souhaite inviter le public à partager cette vision.

Plus d’infos : à partir de 15h - Bibliothèque du 4ème arrondissement 12 rue de Cuire, 69004 Lyon - Gratuit

La parole donnée aux artistes indépendants et autoproduits

Demain, la place de la Croix-Rousse accueillera Kraspek Myzik. Il se définit comme un espace de création et de diffusion réservé aux artistes indépendants et autoproduits. Le Kraspek Mysik invite les curieux à venir découvrir de nouveaux artistes tels que Salsa, Bracco, Ashkey, The Wow Signal, Alpha Petulay, Renan Sechaud.

Plus d’infos : 17h à minuit - Place de la Croix-Rousse, 69004 Lyon - Gratuit

La culture celte mise en avant

Dès 17h, la place Colbert se transformera pour faire découvrir au public la musique celte. Le groupe Skyfleet mais également Gwendron créé par l’association lyonnais Celtigone seront présents. Des initiations, des animations et un bal de musique celtique rythmeront la soirée.

Plus d’infos : 17h à minuit - Place Colbert, 69001 Lyon - Gratuit

Musique de l’artillerie

À partir de 19h, la Cour de l’Hôtel du Gouverneur militaire accueillera les 45 musiciens de la musique de l’artillerie. L’orchestre jouera des œuvres variées, allant du classique à la variété.

Plus d’infos : 17h à 21h - Cour de l’Hôtel du Gouverneur militaire de Lyon, 38 avenue Maréchal Foch, 69006 Lyon - Gratuit

Conservatoire de Lyon

Quelle meilleure occasion que la fête de la musique pour présenter les différents ensembles composant le Conservatoire de musique. Ensemble de Clarinettes du CRR, Balkan Express, Ponita’s Jazz Trio et bien d’autres encore seront présents sur l’Esplanade Grande Côte.

Plus d’infos : 19h à 23h - Esplanade Grande Côte, 69001 Lyon - Gratuit

La scène indépendante lyonnaise au rendez-vous

C’est au Jardin des Chartreux que la structure organisatrice Génération Spontanée a décidé de présenter différents artistes indépendants lyonnais tels que : Avions, Satellite Jockey, François Virot band, Décibelles ainsi que Somaticae. L’occasion rêvée pour ces artistes se faire connaître du grand public.

Plus d’infos : 18h à minuit - 36 cours Général Giraud, 69001 Lyon - Gratuit

Les inclassables

Le projet “Inclassables”, cherche à mettre en lumière des artistes locaux à l'univers hybride et au genre indéfinissable. Cette année, la Place Sathonay sera investie par différents groupes musicaux tels que Fanfare Beautume Orchestra, Duo Carcasse et Gervaise, Fanfare Marcel Frontale, Commandant Coustou,, Saint Sadrill ainsi que DJ Benjazz.

Plus d’infos :18h à minuit - Place Sathonay, 69001 Lyon - Gratuit

Le carillonneur de la Ville

Au cours de la journée, Charles Dairay sera présent près de la Place des Terreaux. Le carillonneur officiel de la Ville de Lyon offrira un concert gratuit aux passants.

Plus d’infos : 12h30 à 13h30 - Hôtel de Ville, 1 place de la Comédie, 69001 Lyon - Gratuit

Scène TCL Sytral

Dans la soirée, la Place des Terreaux sera investie par des artistes indépendants comme JOY chanteuse et joueuse de ukulélé, Alexy Golonka artiste folk/punk, le groupe lyonnais Mona is a man ou encore Eureka, gagnant du tremplin TCL. Le quatuor de reggae The High Reeds sera également de la fête, tout comme le Dj Lofti.

Plus d’infos : 18h30 à 23h30 - Place des Terreaux, 69001 Lyon - Gratuit

La chorale s’invite dans le jardin du musée des Beaux Arts

La chorale des agents de la Ville de Lyon a vu le jour en septembre 2012. Composée de 15 choristes, elle se produira dans le jardin du musée des Beaux arts pour une demie heure.

Plus d’infos : 17h30 - 20 place des Terreaux Palais Saint-Pierre, 69001 Lyon - Gratuit

Faire rimer musique et potager

Afin de sensibiliser la population à la devise “5 fruits et légumes par jour”, ZYVA et La MIFF invitent le public à un évènement conciliant légumes et musique : Alimenta’Son. Dans l’après-midi, des animations pour enfants seront organisées, suite à quoi différents concerts auront lieu. Lucette, Scampi, Aurélia Sun, JNGL et La MIFF seront de la partie.

Plus d’infos : 16h à 23h30 - Place Louis Pradel, 69001 Lyon - Gratuit

Dépasser les barrières du handicap

Mis en place par une équipe pluridisciplinaire, le projet de la Carte Sonore se tiendra à la maison des aveugles (Lyon 9e). Les résidents pourront redécouvrir leur lieu de vie grâce à des audio-guides. Les visiteurs pourront participer à cette expérience en plus d’une performance d’artistes du CNSMD, de l’ARFRIPS et de projections de films.

Plus d’infos : 13h30 à 18h - La Maison des Aveugles, 1 rue Docteur Rafin, 69009 Lyon

Ça va secouer

Pour cette fête de la musique, le groupe Voice Shaker invite le public à venir les écouter aux Musées Gadagne. Chants du monde, pop, gospel et variété française seront au rendez-vous.

Mary Reynaud chanteuse auteure-compositeure et guitariste sera également de la fête. Principalement influencée par les musiques acoustiques américaines, elle se produira aux musées de 13h à 14h.

Au même moment, Korvapuusti, un autre groupe composé de 4 musiciens invite les visiteurs à découvrir leur univers inspiré de musique celtique, latino-américaine, yiddish, russe, tzigane, rock et orientale.

Plus d’infos : Musées Gadagne, 1 place du petit Collège, 69005 Lyon - Gratuit

Chorale pour tous les goûts

À partir de 18h30, différentes chorales s’enchaineront Place de la Bourse. La soirée débutera avec la chorale À voix et à vapeur qui est un chœur mixte Lesbien, Gay, Bi, Trans et sympathisants de Lyon. Par la suite, Groix – Roussiens se produira et partagera avec le public des chants marins et bretons. Les Couleurs du Temps et Tutti Canti ainsi que Viva la vida seront également présents.

Plus d’infos : 18h30 à 21h15 - Jardin de la Bourse, Place de la Bourse, 69002 Lyon - Gratuit

MJC Vieux Lyon est de retour

Pour cette nouvelle édition, le MJC Vieux Lyon présente à nouveau des groupes amateurs qui enchaîneront entre autres jazz et rock. Au programme, Piotki, Antimythes, Cuba d’Oriente, La Fabriquark, Workshop, Muscle ton jeu, Ragging Gones et bien d’autres encore. Une fois encore la diversité des styles musicaux devrait ravir les spectateurs.

Plus d’infos : 17h30 à minuit - Place Saint Jean, 69005 Lyon - Gratuit

Soirée orchestre symphonique

À l’occasion de cette fête de la musique, l’orchestre symphonique INSA composé d’étudiants se produira Place des Célestins de 19h à 20h. Suite à quoi, à 20h, l’orchestre symphonique de Lyon fera son entrée en scène. Les 60 musiciens présents joueront des airs de classique et de musique de films, de quoi réaliser un blind-test géant !

Plus d’infos : 19h à 21h30 - Place des Célestins, 69002 Lyon - Gratuit

À la rencontre des mélodies juives

Dès 19h, le rendez-vous sera donné à la Grande synagogue de Lyon pour écouter le duo Simeh’a. Clarinette et accordéon se mêleront pour faire partager les mélodies traditionnelles juives aux spectateurs. Ils enchaîneront trois sessions de 45 minutes.

Plus d’infos : 19h, 20h, 21h - Grande Synagogue, 13 quai Tilsitt, 69002 Lyon - Gratuit

Des Lyonnais en scène

Le collectif lyonnais Misère Records, sera présent ce 21 juin où il se produira Place Valensio. Formée il y a tout juste un an, ce collectif réuni des musiciens, créatifs, photographes, designers et scénographes. Des concerts sans interruption menés par Savarin, Pratos, Ashinoa, Abshaum et le collectif se tiendront toute la soirée.

Plus d’infos : 18h à minuit - Place du Bâtonnier Valensio, 69005 Lyon - Gratuit

Mix des styles musicaux

Le Nouvel Institut Franco-Chinois accueillera ce mercredi un ensemble de clarinettes, un joueur de luth, de la musique baroque, des chants traditionnels. Parmi les artistes présents, Alan de Anda Lopez et Dean Chord, Adel Salameh joueur de luth, Jacques Madjar joueur de sitar…

Plus d’infos : 18h à 20h - Nouvel Institut Franco-Chinois, 2 rue Soeur Bouvier, 69005 Lyon - Gratuit

Groupes amateurs lyonnais

Le Parc de la mairie du 5e arrondissement présentera différents groupes émergents lyonnais. Parmi eux, GIMME un groupe aux inspirations rock, Jicero, Si Clone groupe de rock français, Lucette qui propose un répertoire plus pop.

Plus d’infos : 20h à minuit - Parc de la mairie, 14 rue docteur Edmond Locard, 69005 Lyon

Sonorités brésiliennes

DJ âMyB fera danser la foule grâce entre autre à son répertoire basé sur la culture brésilienne. La soirée sera donc rythmée au son de la samba, du reggae et de la samba-rock. La Dj fera ainsi découvrir les sonorités brésiliennes au public venu l’applaudir.

Plus d’infos : 15h à 17h - Bibliothèque du 5ème Point du Jour, 10 rue Joliot-Curie, 69005 Lyon - Gratuit

Récital

Au Goethe Institut seront présentées deux musiciennes du Conservatoire Régional de Lyon. Camille ANDRE interprétera à la guitare les œuvres de Dowland, Turina, Falla, Barrios et Maud LE BOURDONNEC, au piano jouera quant à elle, des œuvres de Beethoven et Rachmaninov.

Plus d’infos : 20h à 21h30 - Goethe Institut, 18 rue François Dauphin, 69002 Lyon - Gratuit

La Funk sera au rendez-vous

Place Gailleton, la mairie du 2e arrondissement proposera une scène musicale composée d’artistes locaux. Mongo et Kill Gallon seront deux groupes Folk qui se produiront dans la soirée. Vers 20h30, 7 artistes de l’association “Les nouvelles stars de demain” joueront des titres de variétés.

Plus d’infos : 17h à minuit - 8 place Gailleton, 69002 Lyon

Ils ont le blues dans la peau

En début d’après-midi, le groupe Señor’s Blues se produira au Musée des Tissus. Ce groupe de vétérans présentera sa vision du jazz festif et populaire. Ils joueront un grand nombre de classiques des répertoires jazz français et international tels que King Cole, Trenet, Sinatra, Gainsbourg…

Plus d’infos : 12h à 14h - Musée des tissus et des arts décoratifs , 34 rue de la Charité, 69002 Lyon - Gratuit

La musique au service du jeu vidéo

Antoine Beroujon et Ludwig Wourms présenteront une conférence sur le thème “musique de jeux vidéos”. Ils détailleront l’évolution de la musique et sa fonction au sein du support des jeux vidéos. La conférence se terminera par la démonstration de quelques morceaux arrangés de musiques de jeux vidéo joués en live.

Pus d’infos :19h à 20h - Archives Municipales de Lyon, 1 place des Archives, 69002 Lyon - Gratuit

Musique et arts numériques

Dans le 2e arrondissement de la ville, se tiendront des festivités qui réuniront DJs, danseurs, street art et installation d’arts numériques. Parmi les DJs présents, Boolimix et DJ P feront partie de la soirée. Le groupe de danse Pockemon Crew et le street artiste Orane Sigale se joindront également à la fête. Ghazi Frini montrera quant à lui son travail numérique.

Plus d’infos : 18h à minuit - Square Delfosse Place Général Delfosse, 69002 Lyon - Gratuit

Un peu de douceur dans ce monde de brutes

Les soeurs Gwendoline et Ludivine Pannetier proposeront aux visiteurs un répertoire classique et jazz. L’une est diplômée d’une Maîtrise en Interprétation en harpe à l’Université de Montréal. L’autre étudie en licence en violon et chant au Royal Conservatoire of Scotland. Toutes deux seront donc présentes pour former un duo plein de douceur au Musée des Confluences.

Plus d’infos : 18h à 18h45 - Musée des Confluences 86 quai Perrache, 69002 Lyon - Gratuit

Boulevard électro

C’est au pied du Palais des Sports que se tiendra le “Boulevard électro de Gerland”. Sept heures de danse en plein air, voilà la promesse de cette soirée. Lives électro, hip-hop et rock seront au programme. Parmi les artistes présents Slyv, Chapter Seven, Deux Lyricists, La Mégafaune, Tryphème et Loop Exposure.

Plus d’infos : 17h30 à minuit - avenue Jean Jaurès, 69007 Lyon - Gratuit

Les artistes de l’Hôpital Saint Jean de Dieu

Une trentaine d’artistes amateurs de l’Hôpital Saint Jean de Dieu présenteront le résultat de leurs recherches musicales ce mercredi. Accompagnés de Jérémy Turpin, ils se produiront dès 14h30 au Parc de l’hôpital.

Plus d’infos : 14h30 à 16h30 - Parc de l’Hôpital Saint Jean de Dieu, 69008 Lyon - Gratuit

Concert de l'école de musique

Les airs de rock du groupe Jubylee Stone Trio seront cernés part les jeunes amateurs de l'école de guitare de Lyon. Une soirée découverte pour les amoureux de gratte.

Plus d'infos : De 17h00 à minuit, au Parc du Général Brosset, 6 Avenue Général Brosset, 69006, Lyon

Jazz à Part Dieu

Avant la chaude soirée d'été, venez vous rafraîchir autour du Jean-Pierre Verdolini Jazz Band. Passionné de jazz, Jean-Pierre Verdolini est de retour à Lyon avec son orchestre. Comme un avant-goût de Jazz à Vienne.

Plus d'infos : 12h à 14h - au Centre Commercial Part-Dieu, 17 Rue du Dr Bouchut, 69003, Lyon - Gratuit

Orchestre en plein air

Des envolées lyriques pour débuter l'été, et en plein air ! L'orchestre national de Lyon offre une prestation gratuite à tous les curieux qui n'osent pas franchir les portes de l'Auditorium.

Plus d'infos : 18h30 à 20h - Place Charles de Gaulle, 149 Rue Garibaldi, 69003, Lyon - Gratuit

Ode au voyage

Né en Palestine, Adel Salameh a perfectionné son jeu de oud avant de s'installer en France en 2000. Des tournées au Moyen-Orient comme en Europe, c'est au tour de la capitale de Gaulle de recevoir le soliste, pour une découverte du luth arabe.

Plus d'infos : 15h30 à 16h - Bibliothèque Municipale, 30 Boulevard Marius Vivier-Merle, 69003, Lyon - Gratuit

Trois temps forts, trois tempos

En début de soirée, une représentation de batucada sera donnée par des amateurs. Avant de laisser la place aux concerts de Nazca, puis du Bonk. Folk, chants tribaux, jazz de la New-Orleans ou encore groove latino. Des atmosphères qui se confrontent et se conjuguent, sur la place Guichard.

Plus d'infos : 19h à minuit - Place Guichard, 69003, Lyon - Gratuit

Carte blanche pour l'Animalerie

Des rappeurs, des beatmakers, le tout dans une ambiance hip-hop. Venez découvrir les membres du collectif lyonnais et leur univers aux airs urbains.

Plus d'infos : à partir de 20h - Square Sainte-Marie-Perrin, 69003, Lyon - Gratuit

Line up en couleurs

A la Taverne Gutenberg, il y aura des artistes ! Venez assister à des battles de peinture rythmés par les set de Michel Platine, Maltfunk Byn et DJ Zajazza. En suivant les thèmes imposés par le public, les artistes s'affronteront pendant une heure au bout de laquelle le public choisira sa toile préférée. Une expérience de live painting étonnante, le tout en musique.

Plus d'infos : 16h00 à 22h00 - La Taverne de Gutenberg, Place Aristide Briand, 69003, Lyon - Gratuit

De la douceur pop folk

Repérée par le groupe Indochine avant de faire la scène du Ninkasi, Charleen est auteure, compositrice et interprète. Une voix délicate pour des titres pop, folk ou même rock. Elle sera en concert à la bibliothèque Guillotière à 16h.

Plus d'infos : 16h00 à 17h00 - Bibliothèque Guillotière, 25 Rue Bechevelin, 69007, Lyon - Gratuit

Caliente !

Le début de l'été se signe aussi avec l'ouverture du festival solidaire SoLatino. Dès 14h à la Place Bir-Hakeim, des cours de danses latines, pour les initiés comme pour les plus curieux, ouvriront la saison estivale, avant de laisser place à un concert gratuit.

Plus d'infos : à partir de14h00 - Place Bir-Hakeim, 69003, Lyon - Cours : 10€ de solidarité, concert : gratuit

En fanfare !

Le collectif Artis et la MJC s'associent pour donner une suite de concert sur la Place Mazagran. Ambiance festive garantie jusqu'à minuit !

Plus d'infos : 18h00 à minuit - Place Mazagran, 69007, Lyon - Gratuit

Chantons français

Le Centre Hospitalier Saint Joseph Saint Luc accueillera deux groupes qui chantent en français. Ils joueront un répertoire parfois folk, parfois reggae, parfois blues parfois jazz... Un univers bien particulier qui s'articule autour de chansons empreintes de sentiments ou d'humour. A 19h15, Elydan, un duo prendra la relève avec sa musique pop folk.

Plus d’infos : à partir de 18h15 - Centre Hospitalier Saint Joseph Saint Luc, 20 Quai Claude Bernard, 69007, Lyon - Gratuit

Patrimoine avant tout

Le Centre d'Histoire de la Résistance et de la Déportation (CHRD) reçoit à 18h30 la classe de chant du Conservatoire National de Musique et de Danse. Envolées lyriques assurées au cœur de l'Histoire de Lyon.

Plus d'infos : à partir de 18h30 - 14 Avenue Berthelot, 69007 Lyon - Gratuit

Oscillations électro-rock

Dès 19h00, dans les jardins de l'Institut Lumière, groupes électro et groupe rock se laisseront tour à tour la place. Contraste entre le lieu phare du 7ème art et les pulsions innovantes de Red Noise Factory, Esquisse, Cause ou encore Divine Shade.

Plus d'infos : 19h30 à minuit - Jardins de l'Institut Lumière, Rue du Premier Film, 69008 Lyon - Gratuit

Nostalgie quand tu nous tiens

Une soirée sous le signe des années 80. De la chorale avec AECOR, du rock avec Zomething, du jazz avec Bluesy Pix et des reprises de musiques de films avec Harmonie Croix-Roussienne. De quoi faire remonter à la surface des souvenirs d'une époque qui n'est pas si loin et qui ne demande qu'à resurgir.

Plus d’infos : 18h30 à 22h - Rezo 1901, 100 Route de Vienne, 69008, Lyon - Gratuit

A cappella !

L'Union Chorale et Artistique des États-Unis est dirigée depuis septembre par Mathilde Barthélémy. Sous sa baguette, une quinzaine de choristes reprendront des pièces a cappella, choisies dans les répertoires tant de la Renaissance que de la période contemporaine.

Plus d’infos : 18h30 à 18h55 - Médiathèque de Bachut, 2 Place du 11 Novembre 1918, 69008, Lyon - Gratuit

Scène éclectique, scène électrique

Dès 19h00, l'Espace Citoyen de la Mairie du 8ème arrondissement fera la place belle à quatre artistes et groupes qui confronteront leurs univers dans une ambiance de fête. Norman Wells ouvrira le bal avec sa musique rock psychédélique avant de laisser la place à l’École de Musique Guy Candeloro qui elle reprendra des musiques de films. À 22h00, ce sera au tour de ForêveRose de vous emmener dans sa bulle de Pop Harpe Contemporaine, avant de trouver Zomething et son rock alternatif.

Plus d’infos : à partir de 19h00 - Espace Citoyen, 12 Avenue Jean Mermoz, 69008, Lyon - Gratuit