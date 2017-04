Concert : Fishbach, revival 80s à l’Épicerie

Génération post-ironique sur la scène de Feyzin ce jeudi.

S’il était besoin d’une nouvelle Françoise Hardy et pour peu que la comparaison ne soit pas exagérée, Fishbach serait donc celle-là. Depuis quelques mois la poposphère, qui en France, via une nouvelle génération de chanteurs/teuses francophiles, abolit les frontières de la variété française, bruisse du nom de cette jeune femme, quintessence du cool et du style. De la pose, peut-être, un peu. Musicalement, c’est davantage à un revival 80s, synth-pop en étendard, qu’elle se réfère, convoquant des comparaisons avec les compositions atmosphériques d’un Christophe et le drôle de chant d’une Catherine Ringer coincée dans la brume new wave. On l’assimile même parfois à Desireless. Et ceci, sans rire, sans ironie. Car c’est à cette génération sérieuse que Fishbach appartient. Une génération post-ironique, qui électrise l’auditoire par son art du premier degré. Françoise, oui, mais hardie. Aperçu en vidéo ci-dessous.

Fishbach – Jeudi 20 avril à 20h30, à l’Épicerie Moderne.

1re partie : Grand Veymont