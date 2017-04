Ça s’est passé à Lyon un 19 avril : Innocent IV quitte Lyon pour Rome

Du départ d'Innocent IV en 1251 à la messe célébrée par Pie VII dans la chapelle de Fourvière en 1805, Lyon Capitale vous propose de (re)découvrir les faits historiques qui ont marqué les 18 avril au fil des siècles à Lyon.

1079 : Bulle de Grégoire VII conférant à Gébouin, archevêque de Lyon et à ses successeurs, la primatie sur les provinces de Lyon, Rouen, Tours et Sens.

1251 : Le pape Innocent IV part de Lyon, après un séjour de six ans, pour rentrer à Rome.

1590 : À Givors, victoire du marquis de Saint Sorlin sur le colonel Alphonse d'Ornano, qui est capturé avec plusieurs autres (mais est enlevé à ses gardes, dans la nuit, par Claude de Beauffremont).

1619 : Acte consulaire autorisant l'établissement à Lyon d'un couvent de feuillants. Le 26 avril, achat d'un tènement au pied de St Sébastien.

1667 : Le Consulat adopte le nouveau règlement de la Communauté des maîtres fabricants de soie. Homologué par le roi le 13 mai.

1741 : Mort d'Alexandre Prost, seigneur de Grange-Blanche, ancien procureur général de la Ville, ancien procureur du Roi au Tribunal de la Conservation. Lyon. (Baptisé à Lyon, Ste Croix, le 2 septembre 1664).

1779 : Mort de Antoine-Joseph Pestalozzi, médecin de l'Hôtel-Dieu, membre de l'Académie. (Né le 17 mars 1703, à Lyon).

Pie VII célèbre la messe en la chapelle de Fourvière

1805 : Pie VII célèbre la messe en la chapelle de Fourvière et y restaure publiquement le culte.

1840 : Bénédiction et ouverture au culte de l'église St Eucher.

1869 : Concours régional agricole.

1870 : Arrêté préfectoral nommant C. Martin Daussigny, déjà conservateur des musées archéologiques, conservateur des musées de peinture et de sculpture, et unissant les trois musées en une direction.

Inauguration, par Edouard Herriot, du pont provisoire métallique, à côté du pont de la Guillotière

1906 : Mort d'Auguste de la Brély, peintre. Lyon. (Né à Fuissé, Saône-et-Loire, le 24 avril 1838).

1931 : Élections municipales complémentaires, dans les 1er et 2e arr. E. Herriot, G. Cohendy, E. Petit (rad.-soc.) sont élus.

1949 : Mise en service des bureaux de départ d'Air-France, quai Jules Courmont. (Inauguration officielle, 25 avril).

1952 : À la base aérienne du Bron, inauguration du Centre d'Entraînement des Réserves ordinaires (CERO).

1952 : Inauguration, par le maire E. Herriot, du pont provisoire métallique, à côté du pont de la Guillotière (pendant la démolition et la reconstruction de celui-ci).

1955 : Exposition Tony Garnier, à Paris, École des Beaux-Arts.

1966 : "Le Progrès" de Lyon prend le contrôle du "Méridional-La France", de Marseille, pour achat des parts majoritaires de J. Fraissinet.

1978 : Festival du cirque : neuf cirques présents à Lyon.

1978 : Inauguration d'une "exposition", de bannières peintes par Timothy Hennessy, tendues tout au long de la rue Victor Hugo.

1980 : "Expobain", premier Salon Européen du Bain, à Lyon.

1980 : Séjour à Montréal (Québec) du maire de Lyon et d'une importante délégation lyonnaise.

1981 : Grève de la faim de l'abbé Christian Delorme (assisté du pasteur Jean Costil) pour obtenir l'arrêt des expulsions des enfants délinquants. Succès.

1987 : Exposition sur le Suaire de Turin aux facultés catholiques (du 9 au 12) puis au Centre municipal d'information (du 16 au 25).

Et pour poursuivre cette redécouverte de la ville à travers les siècles, rendez-vous sur le site des archives municipales.