Déchets : la Métropole de Lyon peut-elle faire mieux ?

L'association Eisenia, qui travaille depuis 2013 sur la transmission de techniques de lombricompostage veut proposer un "Plan B" à la Métropole de Lyon pour le traitement des déchets.

Des vers de terre pour venir à bout des tonnes de déchets végétaux, des papiers et des cartons consommés dans la Métropole lyonnaise ? "Ce n'est pas plus idiot que de brûler tout ça à la périphérie de la ville, c'est possible et financièrement réaliste" répond Pierre Ulrich de l'association Eisenia. Le 17 novembre prochain, l'association compte bien secouer les esprits concernant le traitement des déchets. En donnant rendez-vous dans un restaurant de la Croix-Rousse, l'association détaillera pourquoi la Métropole de Lyon ne respecte pas la loi "Biodéchets" et devrait saisir le défenseur des droits pour les incinérations de déchets à outrance et la fixation abusive du taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Face aux pratiques actuelles dans le traitement des déchets, l'association souhaite détailler un "Plan B" en partenariat avec d'autres associations afin que la Métropole puisse collecter et retraiter, grâce au lombricompostage, les biodéchets des ménages, des marchés et des restaurants.