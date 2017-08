Sanctuarisation des terres agricoles : Hulot prêt à enterrer l’A45 ?

Invité ce mercredi sur France Info, Nicolas Hulot, le ministre de la Transition écologique et solidaire a indiqué vouloir protéger les terres agricoles. Des propos qui mettent à mal le projet d'autoroute A45, dont le tracé est prévu sur une large zone paysanne.

DR Rassemblement à Mornant contre l'A45

Les terres agricoles sanctuarisées pour pouvoir assurer la souveraineté alimentaire de la France ? C'est en tout cas la volonté de Nicolas Hulot qui a proposé ce mercredi sur France info de "donner un statut au foncier et aux sols". "Je pense qu'il faut avoir une ambition très haute qui est d'aller vers une sécurité et souveraineté alimentaire de la France que nous n'avons pas. Si on continue de consommer avec une telle gourmandise nos terres agricoles, un moment se posera la question de la souveraineté alimentaire. On perd des centaines de milliers d'hectares de terres agricoles. Il faut donner un statut au foncier et au sol. C'est ce que demandent les agriculteurs. Les terres agricoles doivent rester des terres rares qu'il faut protéger. Il faut que chacun y participe : les régions et les territoires", a-t-il déclaré.

Les terres agricoles de l’A45 sanctuarisées ?

Un coup porté à l'A45 ? Comme nous l'écrivons dans notre dossier A45 à paraître ce vendredi dans Lyon Capitale, 375 exploitations sont touchées par le tracé de la future autoroute, ce qui représente des centaines d’hectares de terre cultivable. Un projet, contesté par le monde agricole, qui est désormais entre les mains du ministère des Transports qui n'a plus qu'à signer le décret pour lancer les travaux. Un ministère directement sous la tutelle du ministère de la Transition écologique et solidaire dirigé par Nicolas Hulot. Élisabeth Borne, la ministre des Transports, ayant par ailleurs déclaré cet été, sa volonté de "faire une pause" sur les grands projets. Reste a savoir sans quel sens ira l'arbitrage ? Les propos de Nicolas Hulot ne manqueront pas de faire réagir opposants et soutiens à l'A45 qui, au cours de l’été, ont déjà écrit au ministre pour l'inciter à trancher dans leur sens.