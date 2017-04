Manifestation des auto-écoles: les bus perturbés à Lyon

En prévision des cortèges d'auto-écoles attendus sur Lyon mardi 18 avril au matin, les TLC dressent la liste des perturbations.

© Robin Favier

Des centaines d'auto-écoles sont attendues mardi matin dès 8h à Gerland. Une manifestation afin de protester contre la dématérialisation de l'inscription au permis de conduire.

En conséquence, de nombreux itinéraires de bus vont être modifiés. Les TCL dressent la liste des perturbations annoncées dès 8h sur le réseau des lignes de bus :

C3: Terminus exceptionnel à PART-DIEU JULES FAVRE. Arrêts entre PART-DIEU JULES FAVRE et GARE ST-PAUL non desservis.

C4: Terminus exceptionnel à SAXE-GAMBETTA. Arrêts entre SAXE-GAMBETTA et JEAN MACE non desservis.

C5: Terminus exceptionnel à HÔTEL DE VILLE LOUIS PRADEL. Arrêt CORDELIERS non desservis.

C7: Circule en deux parties distinctes, d'une part entre GARE PART-DIEU et DOMER GARIBALDI et d'autre part entre HÔPITAL LYON SUD et GARE PERRACHE. Arrêts entre GIRONDINS-YVES FARGE et DOMER GARIBALDI non desservis.

C9: Terminus exceptionnel à SAXE-PREFECTURE. Arrêts entre SAXE-PREFECTURE et BELLECOUR non desservis.

C12: Terminus exceptionnel à LAMOTHE-MADELEINE. Arrêts entre LAMOTHE-MADELEINE et BELLECOUR non desservis.

C13 Sud: Terminus exceptionnel à GARE PART-DIEU VIVIER MERLE. Arrêts entre GARE PART-DIEU VIVIER MERLE et HÔTEL DE VILLE LOUIS PRADEL non desservis.

C14: Terminus exceptionnel à HÔTEL DE VILLE LOUIS PRADEL. Arrêts entre HÔTEL DE VILLE LOUIS PRADEL et JEAN MACE non desservis.

C22: Terminus exceptionnel à DEBOURG. Arrêts entre DEBOURG et PERRACHE non desservis.

9: Terminus exceptionnel à HÔTEL DE VILLE LOUIS PRADEL. Arrêt CORDELIERS non desservis.

35: Terminus exceptionnel à LAMOTHE-MADELEINE. Arrêts entre LAMOTHE-MADELEINE et BELLECOUR non desservis.

60: Terminus exceptionnel à PORT EDOUARD HERRIOT. Arrêts entre PORT EDOUARD HERRIOT et PERRACHE non desservis.

ZI6: Terminus exceptionnel à DEBOURG. Arrêts entre DEBOURG et JEAN MACE non desservis.