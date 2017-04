"Tout est décidé par une entité supranationale: le Parlement européen"

À quelques jours du premier tour de l’élection présidentielle, Guy Poulain, le représentant dans le Rhône de Jacques Cheminade est venu dans l’Autre Direct.

L'Autre Direct Guy Poulain.

Lyon Capitale : Quelle est la ligne politique de Jacques Cheminade ? Comment le placer sur le spectre politique ?

Guy Poulain : Jacques Cheminade est un gaulliste de gauche. C’est une forme de gaullisme sur le plan international et des mesures qui relèvent d’une gauche réelle qui défend les intérêts des citoyens, de la démocratie et de la justice. Sur le plan international, c’est reprendre le principe qu'avait mis en place De Gaulle : ne pas s’isoler, développer des partenariats avec des pays pour des projets d’intérêts mutuels.

Mais aujourd’hui, quand on pense à l’Union européenne, la France a des partenariats, la France n’est pas isolée. Et pourtant, vous dites que l’Europe est le pire des maux français.

Absolument. Le constat de départ, c’est qu’il y a une oligarchie financière mondiale qui nous impose sa perception des choses, qui s’occupe du profit spéculatif à court terme. Elle est destructrice de tout ce qui est social.

Votre ennemi à vous, c’est la finance. Vous dites vouloir “sortir de cette société financière”, comment faire concrètement ?

Pour les banques, il est impératif de faire une sorte de Glass-Steagall à la française. C’est-à-dire de séparer les banques en deux catégories. D’un côté, les banques de dépôts et de crédit qui servent à l’économie et l’investissement. Et de l’autre côté les banques spéculatives. (...) Si on les garde, elles prennent des risques.

Retrouvez ci-dessous l'intégralité de cet entretien :