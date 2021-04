Un dessinateur de Lyon signe le visuel du plus grand évènement trail de la planète

L'illustrateur lyonnais Matthieu Forichon signe l'affiche 2021 de l'UTMB, le plus grand événement trail de la planète.

Avec 100 000 spectateurs, l'UTMB (Ultra Trail du Mont-Blanc, tour du mont Blanc en courant et en moins de deux jours) fait partie des grands événements sportifs français.

En 2017, la course a même été reconnue par le ministère des Sports et WWF comme faisant partie des 20 plus grands évènements sportifs français qui s’engagent pour l’environnement.

Auto proclamé "sommet mondial du trail" , l'UTMB, ses sept courses dans le massif du Mont-Blanc et ses 15 000 coureurs de plus de 100 nationalité, est de loin l'événement trail le plus suivi au monde sur les réseaux sociaux (500 000 fans sur Facebook, Instagram et Twitter).

Y participer est un parcours du combattant (courses qualificatives et tirage au sort).

L'illustrateur et dessinateur lyonnais Matthieu Forichon, qui ne l'a jamais - pas encore - courue (s'étant aligné à deux reprises sur sa petite soeur la TDS, 117 km, 7000 m D+ tout de même) - est entré par la grande porte.

12 millions

Pas de dossard pour le Lyonnais mais une affiche qui sera vue par 12 millions de personnes (sur UTMB Live lors de la semaine de l'événement, du 23 au 29 août prochain, à Chamonix)

Auteur de Des bosses et des Bulles (qui dépeint avec humour et bienveillance, parfois avec poésie, le petit monde du trail running, des petits tracas du traileur amateur aux performances délirantes des élites), Matthieu Forichon s'offre le Graal. "Quand tu est coureur et illustrateur, c'est le point de jonction entre un job que j'aime et une pratique sportive que j'aime. Le petit bonhomme que j'ai créé il y a sept ans s'est baladé un peu partout dans les montagnes et vit désormais sa vie sur l'affiche de l'UTMB, le plus grand événement trail de la planète. C'est chouette."