Transports : 2 scénarios pour Lyon en 2030

“Et si…” Comment la mobilité à Lyon pourrait-elle évoluer ces douze prochaines années ? Voici deux scénarios, un positif et un négatif, inspirés d’exemples réels pris dans d’autres métropoles mondiales.

Scénario 1 – L’utopie

Juste avant de partir au travail, l’ensemble des écrans de la maison indique le meilleur moyen de transport partagé pour arriver le plus rapidement à destination. Ce matin, c’est l’association Vélo’v-métro qui doit être privilégiée. Un incident de la circulation a été repéré par le système et perturbe la ligne de bus habituelle. Cette information trafic en temps réel, dynamique et prédictive est devenue l’alliée préférée des Lyonnais, qui peuvent connaître leur temps de déplacement à l’avance. Juste avant de partir, une nouvelle alerte s’affiche : un “incident de personne” paralyse la ligne D pour 53 minutes. L’estimation est toujours fiable. Plusieurs choix sont offerts : regarder s’il est possible de covoiturer avec un autre usager qui va passer prochainement à proximité, se rabattre sur les navettes robots qui sillonnent la ville en renfort ou prendre un Vélo’v gratuitement. Lors des épisodes de pollution ou d’incidents sur le réseau TCL, les trajets sont en effet offerts par la métropole. À aucun moment, le réflexe voiture personnelle n’est venu à l’esprit, et occuper 5 m² pour un seul conducteur dans son véhicule est devenu un marqueur social négatif. La part des voitures électriques, à l’hydrogène, aux biocarburants ou au gaz progresse, même si les Lyonnais préfèrent définitivement abandonner leur véhicule personnel. Le marché des loueurs est en plein boom, ainsi que celui de l’impression 3D pour réparer les petits accrocs sur les carrosseries, faisant baisser le prix des cautions.