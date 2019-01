Pourquoi y a-t-il autant de DVD OL - Barcelone sur le Bon Coin ?

A l'époque des Blu-Ray, de la 4K, et bientôt de la 8K, les DVD d'OL - Barça sont étrangement populaires sur le Bon Coin. Mais pourquoi y a-t-il autant de DVD OL - Barcelone sur le site de petites annonces ?

"2 DVD sur l'équipe de l'OL et l'explication du match de Barcelone de 1994. Vendu dans l étui bloc 118 200 euros le DVD", "1 DVD OL Barça virage sud supérieur", "Dvd Blu-Ray 5D OL Barcelone. La meilleure vision à la meilleure place avec le son dolby surround pour le meilleur match de l'année prix coûtant" : depuis plusieurs jours d'étranges annonces pour des DVD du match OL - Barcelone sont apparues sur le bon coin. Il ne s'agit pas d'un enregistrement du dernier match en 2009, mais tout simplement du code qu'ont trouvé les revendeurs pour passer à travers les filets de la modération du Bon Coin, eBay et autres sites de vente de particulier à particulier. Ces derniers suppriment ce genre d'annonce. La loi du 12 mars 2012 interdit la revente de billet "de manière habituelle et sans l'autorisation de l'organisateur". Le fait d'en faire une activité lucrative, en vendant les billets plus chers que ce qu'ils ont été payés peut être également assimilé à de la fraude. Les plateformes de vente ne voulant plus prendre de risques avec ce genre d'annonce, les modèrent avant publication ou les suppriment après. Et c'est ainsi que l'on découvre des billets de match proposés sous le nom de "DVD".

Le club a déjà annulé des billets

De son côté, l'Olympique lyonnais surveille activement les réseaux depuis plusieurs jours et recoupe les annonces mises en ligne pour ensuite neutraliser les billets en vente. Selon nos informations, plusieurs places ont été déjà identifiées comme revendues et annulées dans la foulée. Régulièrement sur des grands matchs, des personnes ayant acheté des billets en dehors des circuits officiels ne peuvent rentrer dans le stade à cause de place annulée, ou de tickets vendus plusieurs fois à différentes personnes. Le club avertit ainsi sur "le risque de perdre son argent avec un billet non valable et d'être déçu". Pour l'instant, seules des contre-marques ont été distribuées, les titulaires ne pourront obtenir leur billet que 48 heures avant le match, ce qui facilite la chasse à la revente.

Au-delà de l'affiche prestigieuse, le match est particulièrement recherché puisque les billets sont rares. Autour de 20 000 supporters ont pu bénéficier d'une place offerte à cause du huis clos contre le Shakhtar Donetsk. Les spectateurs qui avaient acheté le pass trois matchs, ont pu recevoir un billet pour le 8e de finale à titre de dédommagement. Ensuite, la billetterie a été ouverte aux abonnés qui ont pu acquérir trois places. Enfin, le 17 janvier, les membres MyOL recevront par mail un lien leur permettant d'accéder à une vente privée pour tenter d'obtenir un billet pour OL - Barcelone. Il y aura sans doute des déçus, mais en refusant de céder aux sirènes de la revente sur Internet, ils ne perdront ni leur temps ni leur argent.

Retrouvez toute l’actualité de l’OL sur notre site Olympique & Lyonnais !