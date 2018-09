N'épiloguons pas sur les nouveaux prix des iPhone XS, XS Max et XR. Pour ceux qui souhaitent s'offrir les nouveaux smartphones d'Apple, quel est le meilleur prix ? Les forfaits avec engagement ont-ils encore un semblant d'intérêt ?

Proposé par Apple à partir de 859 euros pour le XR avec 64 Go de stockage, 1 159 euros le XS et 1 259 euros pour le XS Max, les nouveaux iPhone jouent davantage dans la catégorie "produits de luxe" que smartphone pour tous. Les précommandes ont été lancées vendredi 14 septembre pour les modèles XS et XS Max. Pour le XR, il faudra attendre le 19 octobre.

Dès lors, où trouver les nouveaux modèles au meilleur prix ? La réponse la plus simple reste : en ne les achetant pas dans les Apple Store de Lyon Part-Dieu ou Confluence. La firme à la pomme s'en tient au prix annoncé sans aucune remise. De son côté, Sosh, la marque à petit prix d'Orange, propose actuellement les meilleurs prix. En 64 Go, le XS est à 1 129 euros, le XS Max 1 229 euros. Même constat sur la version 256 Go où Sosh est encore le mieux placé avec respectivement 1 299 et 1 399 euros. De sacrées sommes à débourser, mais Sosh propose un paiement en quatre fois sans frais pour ceux qui sont prêts à franchir le pas.

Des offres avec engagement où il faut sortir la calculatrice

Pour leur part, les offres avec engagement permettent d'étaler une partie du paiement, mais le total sur deux ans est souvent supérieur au prix d'achat de l'iPhone plein tarif, plus la souscription à un forfait mobile sans engagement comme ceux que proposent Sosh, Free Mobile, SFR Red ou Bouygues.

Par exemple, en partant sur un forfait sans engagement à 20 euros par mois et en achetant l'iPhone XS 64 Go chez Apple, il vous en coûtera 1 639 euros sur deux ans (1 159 euros + 480 euros). Avec les promotions régulières, il est même possible de payer son forfait bien moins cher. Dans un bel éloge de l'infidélité, opter pour une formule sans engagement permettra de passer d'un opérateur à l'autre pour profiter régulièrement du meilleur prix au meilleur moment.

En face une offre avec engagement de deux ans comme celle d’Orange propose l'iPhone XS à partir de 599 euros, il faudra souscrire à un abonnement 80 Go à 54,99 euros par mois pendant douze mois, qui passera ensuite à 69,99 euros par mois, soit un total de 2 098,76 euros (599 euros, 659,88 euros la première année, 839,88 euros la seconde année). Il est toujours possible de quitter son opérateur au bout d'un an d'engagement en ne lui devant que le quart de son abonnement pour la deuxième année. Ainsi, avec ce forfait, l'iPhone XS tombe à 1 467 euros (prix auquel il faudra ajouter le tarif d'un autre abonnement pour cette deuxième année, soit 1 707 euros si vous souscrivez ensuite à un forfait sans engagement à 20 euros, hors promotion).

Dès lors, pour s'avoir si une offre avec engagement est intéressante, deux formules sont à appliquer : coût du mobile avec engagement + forfait pendant deux ans, ou pour ceux qui veulent partir au bout d'un an : coût du mobile avec engagement + prix du forfait pendant un an + 1/4 du prix de douze mois de forfaits sur la deuxième année d'engagement.

Conseil final, il est simple de changer d'opérateur tout en gardant son numéro : il suffit de composer le 31 79 sur son mobile. Grâce au numéro RIO qui vous sera fourni, il suffira de le donner au nouvel opérateur pour qu'il s'occupe de la portabilité et de la résiliation de l'ancien forfait (attention : des sommes pourront vous être demandées par votre opération si vous êtes encore engagés, vérifiez votre date d'engagement). En téléphonie mobile, l'infidélité paye souvent !