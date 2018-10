Il est désormais plus difficile d'effacer son compte Facebook

Facebook a mis en place en toute discrétion une petite modification dans la procédure pour supprimer son compte. Pour les gens qui veulent couper, mais sont encore tentés de rester, il sera plus difficile d'effacer son profil.

Êtes-vous sûrs de vouloir quitter Facebook ? Vous allez manquer à vos amis. Vous devriez prendre un mois de réflexion pour être certains que vous souhaitiez bien quitter Facebook... Pour garder les utilisateurs et éviter de les voir partir, il y a plusieurs solutions : celle technologique avec des procédures complexes qui peuvent en décourager certains, ou l'approche psychologique qui mise sur nos sentiments, besoins et envies. Facebook vient de rendre la suppression d'un compte plus difficile en jouant sur ce deuxième point.

Jusqu'à présent, lorsque vous souhaitiez effacer votre compte, il fallait suivre une procédure précise : aller dans ses paramètres, demander une désactivation, Facebook affichant alors les photos de vos amis et vous expliquant que vous n'allez plus pouvoir les contacter. Il faut ensuite donner une raison, Facebook dégainant un argumentaire et des solutions. Une fois la démarche effectuée, il fallait encore attendre 14 jours pour que le compte soit définitivement fermé et surtout ne jamais se connecter une seule fois sous peine de voir son compte être réactivé.

Pour décourager un peu plus ses clients de partir et les récupérer après une désactivation, Facebook a choisi de faire passer ce délai de réflexion à 30 jours. Une décision qui arrive après le scandale Cambridge Analytica ainsi que le piratage d'au moins 50 millions de comptes. Pour supprimer son compte, il faudra donc tenir pendant 30 jours sans jamais se reconnecter et surtout ne pas le faire accidentellement, sous peine de devoir tout recommencer de zéro.