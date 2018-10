Erune : ils veulent révolutionner le jeu de rôle plateau avec une IA

Présente au salon OctoGônes de Lyon jusqu'au dimanche 7 octobre, l'équipe d'Arkada Studio dévoilera le premier jeu de rôle plateau assisté par une intelligence artificielle.

"On veut virer les tablettes, et permettre aux gens de jouer sans regarder leur écran" : Erune est le premier jeu de rôle plateau assisté par une intelligence artificielle. Avec lui, Quentin Deleau et Arnaud Guiovanna de la start-up Arkada Studio comptent bien faire découvrir ce genre au grand public, tout en s'attirant le soutien des passionnés.

Depuis le printemps 2018, le studio originaire de Rouen travaille sur l'idée d'un jeu de rôle plateau aux bases classiques dans un univers médiéval fantastique, où les participants pourront incarner quatre héros : la baroudeuse, l'elfe, le nain et la magicienne. Comme tout jeu du genre, la boite contiendra un plateau, des tuiles, dés, ainsi qu'une figurine pour chaque personnage. Néanmoins, Erune se distingue en employant une intelligence artificielle qui pourra incarner le maître du jeu charger de faire avancer les joueurs dans leur quête, ou assister un joueur qui veut prendre ce rôle. Concrètement, durant une partie, il sera possible de lancer une application sur son smartphone ou sa tablette, puis de parler avec l'intelligence artificielle qu'elle contient pour obtenir des indices, recevoir des quêtes, ou l'interroger sur des détails de l'univers. Plus immersive et ludique qu'une discussion avec un Google Home ou Amazon Alexa, cette IA pourra suivre les joueurs au fil de leur partie, apprendre et débloquer des quêtes secrètes en fonction de la curiosité des participants. Elle est actuellement basée sur des technologiques et synthèse vocale de Google, mais Arkada lance un appel du pied à Golem, pépite française de l'IA, l'une des entreprises les plus prometteuses du genre. "On les a rencontrés et on aimerait travailler avec eux. On pourrait imaginer que les boites de jeu soient livrées avec une IA embarquée à l'intérieur, sans qu'il soit nécessaire d'utiliser son smartphone", lance Quentin Deleau avec l'idée de supprimer le rapport à l'écran, pour offrir une expérience entièrement basée par la voix.

La démocratisation des "voice games"

Arkada veut également se lancer dans l'aventure des "voice games", un genre de jeux qui commence à se démocratiser aux États-Unis, grâce aux assistants personnels comme Google Home et Amazon Alexa. Le joueur peut ainsi vivre une aventure inédite uniquement en donnant des ordres et en répondant à des questions. Par ailleurs, Arkada proposera un financement participatif à la rentrée 2019 sur Kickstarter, uniquement quand Erune sera finalisé. La start-up va ainsi à contre-courant de la tendance actuelle où les créateurs vendent parfois du vent sans réussir à tenir un jour leur promesse. Ainsi, il devrait être possible de commander une boite d'Erune en anglais ou en français fin 2019, autour de 100 euros. Encore un an d’attente, mais Arkada a choisi de communiquer dès maintenant sur sa création "pour offrir un making of de cette aventure", selon Quentin.

Ce week-end du 6 et 7 octobre, ils seront ainsi au salon OctoGônes (Espace Double Mixte à Villeurbanne) pour faire tester leur jeu aux visiteurs. À la fois pleine d'humilité et ambitieuse, l'équipe espère pouvoir également décliner le concept avec IA dans d'autres univers comme la Science-Fiction tout en réussissant à faire d'Erune une base solide. À plus d'un titre, ce désire de vouloir faire les choses dans le bon ordre, de ne pas lever des fonds tant que rien n'est finalisé, tout en s'adressant aux clients seulement une fois le produit fini, fait d'Arkada une start-up résolument à part qui mérite le plus profond des respects.