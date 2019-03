Boitier pirate IPTV : plusieurs personnes arrêtées en Europe

Sur les marchés des grandes agglomérations comme Lyon ou Paris, les boîtiers IPTV ont fait leur apparition. Ils permettent parfois de regarder illégalement plusieurs chaînes payantes. Une vaste opération de police vient d'avoir lieu en Europe.

Si vous avez acheté un boitier pirate IPTV, il se peut que ce matin, vous n'ayez plus aucune chaîne. Une grande opération de police vient de se dérouler en Espagne, au Danemark et en Grande-Bretagne. Cinq personnes ont été arrêtées, accusées notamment de fraude, blanchiment d'argent, selon le site Torrentfreak.

L'enquête a débuté en 2015 sur un service d'IPTV qui permettait d'obtenir plus de 800 chaînes de télévision, dont certaines payantes, en échange d'un abonnement de 40 euros par mois versés à des individus sans lien avec les ayants droits. Cette vaste entreprise de piratage présumée a pu être démantelée en remontant les données bancaires qui étaient liées. Les individus avaient également des activités légales qui permettaient de ne pas attirer les soupçons, mais leur niveau de vie luxueux avait été remarqué par la police. Lors de l'opération, plusieurs serveurs ont été déconnectés et certains de "leurs clients" pourraient ne plus accéder aux services.

De plus en plus populaires en France, vendus sur Internet une soixantaine d'euros, voire même sur certains marchés dans des agglomérations comme Paris ou Lyon, les boîtiers IPTV se branchent sur une télévision et sur Internet. Ils contiennent une liste de chaînes gratuites et payantes qui peuvent être regardées en échange d'un abonnement mensuel ou annuel. Parfois illégaux, ces boîtiers regroupent des bouquets télé ainsi que des services de vidéo à la demande qui valent plusieurs centaines d'euros par mois, pour une trentaine d'euros par an. Au-delà de la question légale, ces boîtiers peuvent également être des nids à virus et logiciels malveillants devenant le maillon faible de nos réseaux domestiques.