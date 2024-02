Avec Orange, des ateliers pour profiter sereinement du numérique

CONTENU SPONSORISÉ

Orange est engagé dans une démarche inclusive pour permettre au plus grand nombre de bénéficier des apports du numérique. A ce titre, l’opérateur propose des ateliers gratuits pour apprendre à utiliser son smartphone, acquérir les bonnes pratiques sur les réseaux sociaux, maîtriser l’impact environnemental du numérique… Le point avec Vincent Parisot, directeur de la communication et de la responsabilité sociale d’entreprise d’Orange Grand Sud-Est.

Orange propose des ateliers numériques dans ses boutiques ou en partenariat avec des mairies et des écoles. En quoi consiste cette démarche ?

Vincent Parisot – Il s’agit d’accompagner le plus grand nombre de personnes dans l’apprentissage du numérique. Certains ne sont pas à l’aise avec les usages dématérialisés, de plus en plus présents dans notre vie quotidienne. Orange, en tant qu’opérateur responsable, souhaite permettre de vivre sereinement le digital : en maîtriser les usages sans risques de sécurité tout en réduisant son impact environnemental.

Les ateliers, proposés en boutique ou dans les collectivités, sont gratuits et accessibles à tous. Il suffit de s’inscrire en allant sur le site Bien vivre le digital ou en appelant le numéro vert 0 800 06 15 46 (du lundi au samedi de 8 heures à 20 heures).

Accessible à tous, donc aussi bien aux adolescents qu’aux professionnels ou personnes âgées ?

Vincent Parisot – Effectivement, notre programme s’adresse à trois publics : les jeunes pour favoriser leur employabilité, les professionnels qui ont l’objectif d’accroître leur compétitivité et les seniors pour leur permettre de garder le lien et de communiquer avec leur famille et leurs amis.

Le programme se décline en une dizaine d’ateliers. Par exemple, pour les plus jeunes, nous proposons des sessions d’apprentissage du codage informatique, en lien avec les collèges, ou des ateliers pour exercer son esprit critique sur les réseaux sociaux et pour se défendre contre le cyber harcèlement.

Les professionnels apprennent à développer leur visibilité sur internet ou à protéger les données de leur entreprise. En fonction de leur pratique, les seniors viennent pour débuter avec leur smartphone ou pour découvrir les réseaux sociaux, éviter les arnaques en ligne… Les ateliers sont dispensés majoritairement par des salariés d’Orange passionnés de nouvelles technologies.

Comment se déroule un atelier ?

Vincent Parisot – Ils se déroulent en présentiel mais, pour les publics éloignés, il est possible de les suivre à distance. La durée est d’environ une heure, les groupes constitués de six à dix personnes. Il s’agit d’ateliers pratiques au gré desquels les personnes testent des usages, bénéficient de bons conseils et posent les questions qui les préoccupent. Cette année, plus de quatorze mille personnes ont participé à ces ateliers en Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Vous travaillez également avec des associations qui partagent ces enjeux ?

Vincent Parisot – Oui, et de deux manières. Nous nous appuyons sur des associations qui, elles aussi, favorisent l’apprentissage du numérique auprès de publics cibles. Je pense par exemple aux missions locales présentes sur le territoire mais aussi à des Fab Lab comme La Casemate à Grenoble ou des tiers-lieu comme La Miette à Villeurbanne dont nous sommes partenaires. Nous soutenons financièrement certains projets à travers la Fondation Orange dont l’un des axes d’engagement est l’éducation au numérique. Notre action se veut utile, concrète et ancrée sur le territoire ou nous opérons.

