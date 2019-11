Tennis : l’académie de Tsonga et Ascione à Lyon, “une suite logique”

Après la création de l’Open Sopra Steria et de l’Open Parc Auvergne-Rhône-Alpes, le calendrier tennistique lyonnais s’enrichira en mars d’un tournoi féminin indoor, l’Open 6e Sens Métropole de Lyon. Nouvelle “capitale” du tennis, la métropole disposera bientôt d’une académie. Un projet qui se prépare pour 2022 à Décines, sur les terres de Jean-Michel Aulas. Entretien avec l’un de ses initiateurs.

À chaque édition de l’Open Parc, de nombreux parents me rappelaient que j’étais le dernier joueur de la région lyonnaise à avoir fait carrière [de 2000 à 2010, NdlR]. Déjà, à l’époque, il y avait les mêmes difficultés. À l’âge de 12 ans, c’est mon entraîneur qui m’a dit de partir ailleurs car, ici, on n’avait pas les moyens financiers et les infrastructures qui permettaient de performer au plus haut niveau. J’ai voulu changer la donne en décidant de monter ma structure au sein du club de Dardilly. Le succès a été au rendez-vous puisque nous avons obtenu très vite de bons résultats.