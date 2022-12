Octo'Gones, le "premier évènement entièrement MMA de Lyon"

Fabio Pinca, gérant de la salle Ring Side à Dardilly, organise le samedi 17 décembre, un événement 100 % MMA à l’espace double mixte de Villeurbanne.

A Lyon et sa région, il y a de nombreux adeptes de MMA et Fabio Pinca rêvait d’organiser un gala dans sa ville natale. "Ça fait une vingtaine d’années que je suis dans le milieu des sports de combat. Avec la légalisation en France (en 2020), je me suis dirigé naturellement vers le MMA, explique-t-il au micro de 6 Minutes Chrono. C’est quelque chose qui me tenait à cœur de pouvoir proposer et promouvoir ce sport à travers différents événements." Le premier aura lieu le samedi 17 décembre à l’espace double mixte de Villeurbanne. "On organise la première édition de la soirée qu’on a nommée Octo’Gones. C’est une soirée MMA internationale avec des combats internationaux amateurs et professionnels", indique Fabio Pinca. "Il va y avoir trois combats amateurs, six combats professionnels et des démonstrations de différentes disciplines de sports de combat", précise-t-il.

"Lyon est une ville qui un vrai public, un vivier de combattants"

Comment Fabio Pinca a-t-il réussi à constituer un tel plateau ? "Grâce un peu à mon réseau, répond-il. Sur la carte des sports de combat, Lyon est une ville qui a un vrai public, un vrai vivier de combattants. Il n’y a pas vraiment de difficultés pour trouver des combattants et du public. Je n'ai eu aucun refus." Quant au public visé, il est assez varié. "Le MMA jouissait d’une mauvaise réputation mais à travers mes événements et ma salle, c’est ce que je voulais contrecarrer et montrer que c’était pour tout type de public, souligne Fabio Pinca. C’est assez familial. Dans ma salle à Dardilly, c’est assez mixte, il doit y avoir 50 % de femmes. "

