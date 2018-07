Lyon : Courir pour Elles revient en septembre avec “Rouler pour Elles” 

L’association lyonnaise Courir pour Elles revient pour une 4e édition avec l’événement “Rouler pour Elles” : une course à vélo de 23 km au coeur de Lyon.

Courir pour Elles, l’association lyonnaise engagée contre les cancers féminins, fait son retour en septembre pour la 4e année consécutive avec sa course à vélo “Rouler pour elles”. Organisée pour récolter des fonds pour la prévention et la mise en place de programmes sportifs adaptés pendant les traitements, la course à vélo change de modèle. La particularité de cette année : Rouler pour Elles sort de la Part-Dieu et s’associe au “rando Raid” Lyon Free Bike pour proposer aux participants une rando de 23 km dans Lyon. Les cyclistes à partir de 8 ans pourront participer et découvrir les lieux incontournables lyonnais, le samedi 8 septembre au départ du Parc de Gerland.

Informations pratiques

Retrait des dossards le samedi 8 septembre de 9h à 18h et le dimanche 9 septembre de 9h à 10h15 au Parc de Gerland et possibilité de louer des vélos le jour J.

Départ de la course à 10 heures.

Plus d’informations et inscription sur courirpourelles.com