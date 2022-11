Trois Lyonnais sillonnent les étangs pour récupérer les balles de golf perdues. Une idée astucieuse racontée par Jules Paris, l’un des cofondateurs de la société Golfiler, au micro de 6 Minutes Chrono.

Jules Paris, Elli Perrin et Baptiste Thel, trois jeunes Lyonnais, ont lancé Golfiler. Le concept ? Les trois amis sillonnent les golfs afin de récupérer les balles perdues. "L’idée est toute simple, on a regardé un documentaire, raconte Jules Paris, l’un des cofondateurs, au micro de 6 Minutes Chrono. C’est quelque chose qui se fait beaucoup aux Etats-Unis. On a pris le business model, car on a vu qu’en France il n’était pas appliqué ni sur le ramassage ni sur la vente. Donc on s’est dit qu’il y avait un boulevard et qu’il fallait qu’on le fasse." Pour parvenir à leurs fins, il a fallu convaincre les golfs de la région. "C’était compliqué, car nous étions trois jeunes qui arrivaient dans un milieu très fermé, très traditionnel. On a contacté des golfs, on a eu plusieurs refus, explique Jules Paris. Mais on pu compter sur l’aide de Pierre-Antoine Missud, le directeur du golf d’Aix-les-Bains. Il nous a donné notre chance et comme tous les directeurs de golfs se connaissent, les autres ont suivi."

Une aventure écologique et entrepreneuriale

Concrètement que font-ils de toutes ces balles de golf ? "On les récupère en plongeant, ensuite on les retraite dans notre entrepôt, on les nettoie, on les trie par marque, modèle et qualité et on les emballe dans notre carton 100 % écoresponsable. On propose ces balles à la vente sur notre site Internet, en proshop ou chez nos partenaires comme Golf Plus et CarréGolf", répond Jules Paris. Golfiler qui apporte "une vague de fraîcheur" aux golfs rencontre un franc-succès sur les réseaux sociaux avec plus de 300 000 abonnés sur TikTok et 80 millions de vues en cumulé. "Les gens qui nous suivent ne sont pas là pour le golf, ils sont plus là pour l’aventure de trois amis. Et aussi pour le côté écologique du geste et entrepreneurial", assure Jules Paris.

Quoi qu'il en soit, les trois jeunes Lyonnais ont bien l'intention de se développer en proposant leurs services dans toute la France.