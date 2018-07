Groupama Stadium : un écran géant réservé aux fans pour France-Belgique

Aucun écran géant ne sera installé place Bellecour pour la demi-finale de la Coupe du Monde, France-Belgique, ce mardi 10 juillet à 20 heures. Néanmoins, les abonnés et clients de l'Olympique lyonnais pourront profiter d'une retransmission sur le parvis du Groupama Stadium.

Pour profiter du match de la Coupe du Monde France-Belgique sur un écran géant, il faudra être fan de l'Olympique lyonnais et surtout se rendre à Décines ! Selon le site olympique-et-lyonnais.com, un écran géant sera installé sur le parvis nord du Groupama Stadium. Pour des raisons de coût et de sécurité, cette retransmission gratuite sera ouverte uniquement aux inscrits et réservées aux abonnés de l'Olympique lyonnais et titulaires de la carte MyOL. Des invitations seront expédiées à partir de ce lundi, pour une capacité de 1000 à 1 600 spectateurs. En cas de qualification de la France, le club réfléchit à une retransmission de la finale ce dimanche 15 juillet. De son côté, la ville de Lyon prendra une décision mercredi matin pour un éventuel écran géant place Bellecour (lire ici).